Esferas que cayeron en Puno: aún se desconoce el origen de estos objetos

Pobladores de la zona oriental del país lograron observar en el cielo al menos dos objetos incandescentes que se precipitaban hacia la tierra, la tarde del sábado 27 de enero. Algunas personas colgaron en redes videos que daban cuenta de este hecho, y algunas de ellas las denominaron como 'bolas de fuego'.

En total fueron 4 las esferas que cayeron en la comunidad Larancahuani, en la provincia de Azángaro, región Puno, y que se mantienen en custodia de la Agencia Espacial del Perú (Conida). Estos objetos aún no han sido reclamados por algún país y hasta que esto ocurra la citada institución no puede desarrollar investigaciones a fin de determinar su material o composición.

El astrofísico Walter Guevara, investigador de la Agencia Espacial del Perú, dijo a El Comercio que estos objetos cayeron en los distritos puneños de San José, Ninaruyo, Isla Huata y Catacora. Además, aunque se desconoce el país propietario de estas esferas, se ha logrado confirmar que fueron fabricadas por Rusia.

"La fabricación es rusa, pero no podemos decir que son de ellos. Rusia también fabrica naves a otros países. Si hubiesen sido partes de un cohete, sí podríamos decir que son de Rusia, porque esta nación lanza cohetes al espacio", comentó el astrofísico.

Sobre el material y su composición, el investigador explicó que no se pueden realizar los análisis respectivos hasta que el país dueño no autorice estas investigaciones. Asimismo, precisó que no saben si el material o gas que contienen signifique un riesgo para la salud de las personas.

"Son esferas tipo metálicas, aunque el material no se sabe con exactitud. Manejamos dos hipótesis: pueden ser partes (tanques) de un cohete que fue lanzado al espacio y que cayeron a nuestro país. Por otro lado, podrían ser parte un satélite muy grande, y si fuese así, el material que se encontraría adentro sería altamente tóxico, tanto al respirar como al tocar. Felizmente todas las esferas están selladas", explicó Walter Guevara.

Vale precisar que el peso de los tres objetos más grandes son de 40 kilogramos, aproximadamente, y de un diámetro de 2 metros. En tanto, la esfera más pequeña tiene un peso de 16,7 kilogramos y 1,23 metros de diámetro. Asimismo, se halló un objeto, similar a una barra de metal, de 700 gramos y 19 cm de longitud.

Por otro lado, el investigador indicó que la Agencia Espacial ha sido comunicada de la presencia de otra esfera en Puno, por lo que un equipo especial de la institución acudirá a la zona para realizar el recojo y las investigaciones respectivas.

"Este nuevo objeto del que hemos sido comunicados, será ubicado y puesto en custodia de la Agencia Espacial para realizar y culminar los trámites en Cancillería", detalló.

Finalmente, Guevara sostuvo que luego de un mes de que estas esferas aterrizaran en suelo peruano no sabe porqué el país propietario no las ha reclamado. Insistió en que es necesario que se pronuncie para que el Perú pueda desarrollar las investigaciones del caso y se pueda conocer la real dimensión de etas misteriosas esferas.

