Luego de varias horas sin comunicación, el paleontólogo Mario Urbina y su equipo fueron localizados en el desierto de Tunga, en la provincia de Nasca (Ica). Todos los integrantes se encuentran en buen estado de salud y están de regreso a la ciudad, según confirmaron los bomberos locales.

El descubridor del Perucetus colossus aclaró que en ningún momento estuvieron extraviados y que la situación se produjo por un desperfecto mecánico en el vehículo con el que realizaban trabajos de campo.

“Yo estoy bien, lo que pasa es que se malogró el carro y mandé a mis obreros y a un americano amigo mío a buscar señal, porque son más de 36 kilómetros para encontrar una señal y parece que han tomado este problema del carro como si nos hubiéramos perdido”, declaró a RPP.

El grupo fue ubicado gracias a las coordenadas compartidas desde el celular de uno de los trabajadores, según precisó María Elena Delgado, esposa de un integrante del equipo. Esta señal permitió a los bomberos localizarlos en la zona.

Urbina, quien se encontraba desarrollando un nuevo proyecto paleontológico, adelantó que se trataría del animal “más grande de su época”, aunque indicó que necesitará apoyo logístico del Ejército para extraerlo, debido a lo accidentado del terreno.

“Ya lo he encontrado, lo que pasa es que el sitio es muy peligroso para meter el carro, ya que me puedo desbarrancar y he tenido que abandonar mi proyecto, porque necesito al Ejército y un helicóptero, ya que un carro no va a poder hacer el trabajo”, detalló.

Expedición por nuevo fósil

De acuerdo con la agencia Andina, Urbina partió el viernes 18 de julio junto a cuatro personas con destino al desierto de Nasca, en una expedición para recolectar un nuevo fósil. Lo acompañaban dos asistentes del Museo de Historia Natural (MHN), el estadounidense Timothy Bachand, aficionado a la paleontología y residente en Perú, y el conductor del vehículo.

El hallazgo del espécimen se registró en la zona del cerro Huaricangana, dentro del circuito turístico de las lomas y la ensenada San Fernando, en la Reserva Nacional San Fernando.