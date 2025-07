La menor de dos años identificada como Karol Mirella Céspedes Abarca apareció en el distrito de El Agustino, luego que su madre denunciara el presunto secuestro a manos de que su niñera, Candy Sorana Palacios Taricuar, de 21 años, la tarde de ayer, lunes 21 de julio, en Ventanilla.

En un enlace con América Noticias, la progenitora dijo que Palacios Taricuar le indicó que se le había perdido el celular, razón por la que no pudo contactarse e indicar dónde estaba.

Desapareció sin decir nada

La madre de la niña, Cristel Abarca, contó al matinal que desde hace tres semanas había contratado a la joven para que cuide a su hija. No le pidió documentos pues se trababa de una recomendada del trabajo de su esposo. Sin embargo, ayer, ella salió como todos los días a trabajar, pero desde la una de la tarde, no supo más.

“Siempre estaba con el celular. Le dije varias veces que no lo use tanto frente a la bebé, pero no hacía caso”, narró entre lágrimas.

Al llegar a su casa, vio que la mujer se había llevado todas sus pertenencias pues trabajaba cama adentro. En ese momento, realizó la denuncia ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

Una vecina le indicó que no había escuchado ninguna queja de la bebé en todo el momento que Palacios Taricuar la cuidada.