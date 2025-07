Desde este lunes 21 de julio hasta el próximo 15 de septiembre, se habilitaron las inscripciones para postular a Beca Tec, el nuevo concurso del Programa Nacional de Becas y Créditos (Pronabec), que financiará integralmente la formación de estudios técnicos en carreras con alta demanda laboral.l

En esta ocasión serán 300 ganadores de la beca para que puedan estudiar su carrera técnica completa con gastos cubiertos de matrícula, pensiones, movilidad, alimentación y materiales de estudio.

Beca Tec representa hoy la nueva apuesta del Gobierno mediante el Pronabec del Minedu, a fin de promover la inserción laboral formal a través de la subvención integral de carreras técnicas. (Fuente: Pronabec)

Las becas se dividirán en tres niveles formativos: 180 para estudio profesional técnico, 90 para técnico y 30 para auxiliar técnico. Los postulantes pueden elegir entre alrededor de 200 carreras en 92 institutos elegibles, lista que se puede ampliar hasta el 7 de setiembre.

Los requisitos básicos a cumplir son ser peruano de nacionalidad, tener entre 17 a 39 años, haber concluido la secundaria y haber ingresado a una institución de educación superior para iniciar estudios en el 2025 o 2026.

“La particularidad de Beca Tec, es que, en primer lugar, no necesitas alto rendimiento académico, basta que termines el quinto de secundaria. Segundo, no pedimos acreditación de pobreza, si el postulante tiene condición de pobreza va a tener puntaje adicional, pero no es requisito. Tercero, el rango de edad es amplio, permite que jóvenes y adultos puedan postular”, explicó Alexandra Ames, directora ejecutiva del Pronabec.

Los interesados pueden registrarse a Beca Tec, de forma virtual y gratuita, en el Módulo de Postulación que se encuentra en la página web https://www.pronabec.gob.pe/beca-tec/.

Se debe tomar en cuenta que están impedidos de postular quienes hayan cursado o estén cursando estudios de educación superior antes del 30 de junio de 2025, y quienes culminaron estudios universitarios. Pero sí pueden inscribirse aquellos con formación de auxiliar técnico o técnico para que puedan pasar al siguiente nivel profesional. Así también, pueden participar aquellos que acrediten haberse retirado de estudios superiores sin haberlos culminado.

Beca TEC: en 47 institutos se puede estudiar carreras técnicas con todos los gastos cubiertos. Foto: Pronabec

Pronabec publicó lista de becarios de Beca Generación del Bicentenario

Gracias a la Beca Generación del Bicentenario, 150 peruanos de alto rendimiento académico estudiarán una maestría o un doctorado en el extranjero en universidades de alto prestigio internacional, y 63 de ellos lo harán en una de las 25 mejores universidades del mundo. Las listas de ganadores fueron publicadas desde el último 15 de julio.

Para estudiar un posgrado con todos los gastos pagados por el Estado, estos 63 becarios han escogido Columbia University (Estados Unidos), Imperial College London (Reino Unido), Harvard University (Estados Unidos) o University of Melbourne (Australia).

Pese a los problemas iniciales suscitados por la administración de Donald Trump para estudiantes internacionales, el Pronabec señaló que brindan el apoyo necesario a los estudiantes.

“Estamos en permanente coordinación con la embajada de EE. UU. En el Perú para garantizar que no vayan a tener algún problema en tramitar su visa para el caso de aquellos estudiantes que cuenten con la admisión de Harvard”, dijo Alexandra Ames al respecto.

Vale precisar que la mayoría de los seleccionados estudiarán en instituciones de educación superior de España, Reino Unido y Estados Unidos. La Universidad Politécnica de Catalunya (España), la UCL University College London (Reino Unido) y la Universidad de Buenos Aires (Argentina) son las universidades que recibirán más ganadores del concurso.