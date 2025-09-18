En el marco del primer aniversario de recuperación del Centro Comercial Parque Cánepa, Gamarra celebrará este viernes 19 de setiembre un gran pasacalle en homenaje a sus comerciantes y a la identidad emprendedora que caracteriza al distrito de La Victoria.

“Queremos que los vecinos y visitantes vean que el emporio no solo es símbolo de emprendimiento, sino también un espacio renovado, seguro y moderno que refleja el esfuerzo de nuestros comerciantes y el compromiso de la Municipalidad”, precisó el alcalde Rubén Cano.

El evento iniciará a las 8:00 a.m. en el Parque Cánepa con la entrega de 10 mil panes con chicharrón, fruto del trabajo conjunto con ARMAP, celebrando además el triunfo de nuestro país en el ‘Mundial de Desayunos’.

Posterior a ello, comenzará un pasacalle desde la cuadra 12 del Jr. Agustín Gamarra y se desplazará por las avenidas Jaime Bausate y Meza, Antonio Bazo, hasta llegar al parque El Emprendedor, donde culminará la celebración.

El evento contará con comparsas, desfiles de comerciantes, bailes sorpresas, show de caballos de paso, presentaciones artísticas y musicales, entre otras actividades que durarán todo el día.