El ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, dispuso el envío inmediato de un contingente de policías de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) para reforzar la línea de frontera con Ecuador.

Así lo informó este martes por la tarde el Ministerio del Interior en su cuenta de X.

La decisión fue adoptada este martes después de los hechos de violencia registrados en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, donde integrantes de grupos criminales irrumpieron armados en las instalaciones de un canal de televisión (TC) y una universidad; además de los actos vandálicos que protagonizaron en esta y otras ciudades del vecino país del norte.

Criminales quemaron vehículos, asaltaron personas, dispararon contra unidades policiales y generaron el caos y el terror en distintas partes de Ecuador, por lo que el presidente de ese país, Daniel Noboa, declaró en un decreto la existencia de un “conflicto armado interno” y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones.

“He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno”, escribió Noboa en un mensaje en su cuenta X (antes Twitter) en la que apuntó que ha identificado a grupos del crimen organizado trasnacional “como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”.

Gobierno peruano condena actos violentos en Ecuador

A través de un comunicado, el Gobierno peruano condenó “enérgicamente” los actos de violencia ocurridos hoy en Ecuador, “que vulneran los derechos fundamentales de los ecuatorianos y atentan contra la seguridad de ese hermano país”.

“El Gobierno del Perú expresa su respaldo al Gobierno del señor presidente Daniel Noboa y a la institucionalidad y estabilidad democráticas en el Ecuador, deseando un pronto restablecimiento de la paz y seguridad en dicho país. El Perú expresa su solidaridad con las víctimas de dichos actos de violencia”, dice el pronunciamiento de la Cancillería.

Exministros del Interior piden al Gobierno tomar acciones

Debido a la tensa situación de violencia que se vive en Ecuador, diferentes personalidades se expresaron en redes sociales y pidieron al Gobierno de Dina Boluarte adoptar acciones inmediatas para resguardar la seguridad y los intereses del país.

El exministro del Interior Dimitri Senmache opinó que los niveles de violencia criminal en Ecuador “sobrepasaron todos los límites”.

“El Estado ecuatoriano no quiso asumir su rol y hoy toda la sociedad está pagando por esta violencia. En el Perú ¿qué estamos esperando? ¿Qué tiene que suceder para que entendamos que la violencia que provocan las organizaciones criminarles son tan o más terribles que el terrorismo que hemos vivido? Hoy toca cerrar filas y dejarnos de aquella idioteces de si eres o no de izquierda, centro o derecha. Toca luchar todos juntos, con leyes drásticas que en verdad se cumplan y con el apoyo de todos, para que nuestra Policía pueda hacerle frente sin temor a luego terminar ellos presos y no los delincuentes”, publicó en X.

Por su parte, el también exministro del Interior y especialista en crimen organizado y política antidrogas, Rubén Vargas, indicó que ahora le corresponde al Gobierno declarar en estado de emergencia a Tumbes, cerrar la frontera y movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional “para evitar que sigan ingresando criminales al país”.

