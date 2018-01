“No todo puede ser pronosticado por meteorólogos”

Esta es la época del año en que a uno le interesa saber a cuántos grados estamos y cuántos tendremos mañana. “El clima es transversal a todas nuestras actividades”, dice Grinia Ávalos, subdirectora de la predicción climática en el Senamhi.

— El clima en Lima anda un poco loco...

Lima es una de las zonas más complicadas de pronóstico. Si la comparamos con la región amazónica o la andina, allá tenemos pronósticos muy buenos de friajes o heladas con tres o cinco días de

antelación. En Lima tenemos un techo de nubes.

— ¿Qué genera eso?

Que la zona sea afecta al cambio de los vientos. Un día podemos tener cielos despejados y al siguiente lloviznas.

— Por estas cosas muchos no confían en el Senamhi.

Sí, en realidad es la historia de todos los meteorólogos. Nos enfrentamos a un sistema caótico como la atmósfera. Predecir en una región como la nuestra, ubicada en la franja tropical donde los procesos atmosféricos son bruscos, es complicado. No todo puede ser pronosticado. Por eso buscamos explicar qué sí se puede pronosticar.

— ¿Por ejemplo?

Tres meses antes solo podemos tener pronósticos probabilísticos, con ese tiempo de anticipación no les podemos decir cuándo va a llover,

dónde y cuánto. No entender eso genera una sobreexpectativa que trae críticas. Pero sí le puedo decir con cierto nivel de asertividad dónde habrá lluvias importantes en los próximos cinco días o que

en los próximos tres meses hay altas probabilidades de que haya más o menos lluvias en cierta región.

— Usted entró a trabajar al Senamhi en el 98, ¿cuánto ha cambiado el clima?

No olvidemos que estamos bajo la influencia de La Niña, así que tendremos un verano más fresco que el último. Por otro lado, si hay algo constante en el clima es justamente su inconstancia. No es lineal. No es estático, hay variaciones. El cambio climático es la nueva condición que está modulando el clima a nivel global. Desde la información que manejamos en el Senamhi hemos encontrado

incrementos de medio grado o hasta un grado centígrado en sectores del país.

— ¿Cuál es el cambio que más le ha sorprendido?

La estacionalidad. Antes era más fácil identificar el inicio del período lluvioso en nuestras tres regiones, ahora se nota un retraso de este

período. Había temporadas típicas para los vientos o neblinas, en agosto y mayo respectivamente, pero ahora ocurren en cualquier momento del año. La atemporalidad es lo que genera mayor

preocupación.

— ¿Cómo será el verano?

Estamos en una temporada atípica bajo la condición de La Niña, eso hará que las mañanas sean un poco más nubladas de lo usual, en algunos distritos se reportan garúas leves, pero se suelen disipar conforme se acerca al mediodía. Las temperaturas están un grado por debajo de las normales, no es un enfriamiento muy fuerte. Lo que se prevé para los próximos tres meses es que las temperaturas estarán alrededor de sus rangos normales, ligeramente frías en la costa central y norte. Por otro lado, La Niña generará que las precipitaciones en las

regiones andina y amazónica estén por encima de sus rangos normales, sin que eso signifique que habrá lluvias extremas como ocurrió con El Niño. Hay diferencias entre El Niño y La Niña...

— ¿La principal?

El Niño condiciona lluvias intensas de Tumbes hasta Chiclayo, dependiendo de la intensidad puede abarcar hasta Ica. La Niña no tiene una zona históricamente identificada.

— Los científicos suelen molestarse con los periodistas porque no usamos los términos correctos.

[Risas] Sí, es cierto…

— ¿Qué es lo que más le enfada a usted, por ejemplo?

Cuando dicen: “El clima de hoy estuvo nublado, a diferencia del de ayer”. Cuando hablamos de clima, nos referimos al promedio de 30

años en una región. A lo que se refieren es al tiempo: la descripción de la atmósfera en un plazo corto. También cuando confunden El Niño

y La Niña, muchos creen que son lo mismo. Debo reconocer que nuestras explicaciones a veces son muy técnicas.

