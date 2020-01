EstamosHartas

La agresión que cometió Edinson Jesús Romero Montiel contra su pareja no podrá quedar como un caso más de violencia machista sin justicia. No será ‘la palabra de uno contra otro’ ni podrá decir que fue una pelea de dos. Esta vez, las cámaras de seguridad del distrito de Surco son la prueba contundente –o al menos debería serlo– de que Romero Montiel la persiguió y atacó por la espalda cuando ella intentaba huir de él.

La intervención de los vecinos también fue clave. Gracias a ellos, la agresión no pasó a mayores y el sujeto, de nacionalidad venezolana, pudo ser detenido por la Policía Nacional en flagrancia. Ahora, es investigado por el Ministerio Público como presunto autor del delito de violencia familiar.

Las cámaras del distrito de Surco registraron la agresión.

No cabe la palabra ‘afortunadamente’; sin embargo, es importante resaltar que en este nuevo episodio de violencia contra la mujer las autoridades y la sociedad civil actuaron de forma oportuna para salvaguardar la vida de la agraviada.

(Foto: Gonzalo Córdova)

Situación que no sucedió con las siete mujeres que, en apenas tres semanas del 2020, han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. De estos crímenes, cinco han sido tipificados como feminicidios por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; los otros dos casos aún son investigados.

La ayuda tampoco les llegó a las 14 mujeres que quedaron gravemente heridas por diferentes ataques este año.

El año pasado, el país cerró con la infame estadística del año con la mayor cantidad de feminicidios de la década en el Perú. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), fueron asesinadas 165 mujeres.

-FEMINICIDIOS-

1.

4/01/2020

La mañana del 4 de enero, Darwin Mescco Mamani (25) tomó una comba y mató de varios golpes a su conviviente, Evamaria Carcausto Huancapaza (24). Fue el inicio del cruel recuento de feminicidios ocurridos en el país en lo que va del año.

Mescco Mamani fue detenido ese mismo día cuando trasladaba el cadáver de su pareja en un mototaxi, con la intención de deshacerse del cuerpo en un descampado. En la audiencia de prisión preventiva, confesó el crimen y alegó que la mató luego de haberla visto “conversado con otro hombre”. El Poder Judicial ordenó 9 meses de prisión preventiva en su contra.

El hombre fue identificado como Josein Darwin Mescco Mamani, de 25 años (Foto: PNP).

2.

7/01/2020

En una vivienda en el distrito de Quequeña, Arequipa, Digber Álvarez Vera (28) asesinó con un desarmador a Marizol Huaraya Roque (27), con quien tenía una relación sentimental. El crimen ocurrió frente al hijo de 5 años de la mujer.

Fueron los familiares de la víctima y vecinos de la zona quienes llamaron a la comisaría de Yarabamba luego de escuchar los fuertes gritos de la mujer. El feminicida fue detenido en la escena del crimen.

El Poder Judicial ordenó 9 meses de prisión preventiva en su contra por el delito de feminicidio agravado.

Caso Arequipa (Foto: Correo)

3.

07/01/2020

El mismo día del feminicidio de Marisol Huaraya, el cadáver de una joven de 20 años fue hallado en la habitación de un hostal en Juliaca, en Puno. La víctima fue identificada como Ruth Yanapa Lipa (20), quien provenía de la provincia de Sandia. El cuerpo estaba tendido boca abajo en la cama de la habitación con signos de estrangulamiento.

Fueron los trabajadores del hostal quienes avisaron a la Policía Nacional. Según el propietario, la joven había ingresado al establecimiento el 1 de enero con un hombre que se identificó como Wile Javier Arcana Mamani (40), quien abandonó el lugar el día anterior al hallazgo.

Sin embargo, gracias a las cámaras de seguridad del hostal se comprobó que la verdadera identidad del sujeto es Eddy Calla Callo.

El feminicida fue detenido ese mismo día cuando transitaba por una calle de Juliaca con un DNI falso. El coronel PNP Orlando Calderón Valencia, jefe de la División Policial de Juliaca, informó que confesó el crimen.

4.

8/01/2020

Luego de varios días de búsqueda, el miércoles 8 de enero se confirmó que el cuerpo hallado semanas atrás en Canta pertenecía a Lizmar Hernández Farías, joven de nacionalidad venezolana que había sido reportada como desaparecida el 30 de diciembre pasado.

El cuerpo fue encontrado el 30 de ndiciembre con un impacto de bala. Los familiares sindicaron a su empleador, Rafael Cosme Villegas Peña, de 72 años, como el responsable.

Según el testimonio de la prima de la víctima, Lizmar le había contado que su empleador intentó en varias ocasiones tener una relación con ella pese a su negativa para que esto sucediera. Cuando la policía acudió a la vivienda de Villegas Peña para tomar su declaración, lo encontraron con un arma de fuego, la cual dio positivo a la prueba balística. El informe pericial también reveló que la pistola era la misma que efectuó el disparo que mató a la joven,

El miércoles 15 de enero, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Canta, a cargo del magistrado, Ronald Chafloque Rojas, ordenó la detención preliminar por el plazo de siete días contra Rafael Cosme Villegas Peña por el presunto delito de feminicidio agravado.

5.

15/01/2020

Rosa Angélica Miranda Grados, de 38 años, fue hallada sin vida dentro de su vivienda en la localidad de Bella Unión, provincia de Caravelí, en la región Arequipa.

La fiscalía informó que César Donayre Altamirano, pareja de Miranda Grados, tiene denuncias por violencia familiar, por lo que las autoridades policiales que investigan el caso lo consideran sospechoso del presunto feminicidio.

De acuerdo con información del Ministerio Público, la agraviada vivía sola desde fines de diciembre del año pasado y tenía dos hijos, de 20 y 13 años, quienes radicarían en la ciudad de Ica. Además, contaba con medidas de protección por una denuncia de violencia psicológica contra su exconviviente desde diciembre del 2019.

6.

16/01/2020

Sonia Celestino Silvestre (36), fue hallada muerta a orillas del río Huallaga en el sector Taruca ubicada en el distrito de Santa María del Valle, Huánuco. Mujer había sido reportada como desaparecida el lunes 13 de enero.

De acuerdo con información del Diario Correo, señala como único sospecho al conviviente, identificado como Fayffer Atilio Luciano Romero (52), quien huyó de la ciudad acompañado de su menor hija de tan solo tres años edad.

La necropsia practicada al cuerpo confirmó que la víctima presentaba hemorragia cerebral y hematomas en la cabeza a causa de un fuerte golpe ocasionado por un objeto contundente.

El caso se encuentra en investigación.

Ayffer Atilio Luciano Romero es acusado de haber matado a su pareja en Huánuco. (Foto: Facebook Tu diario de Huánuco)

7.

19/01/2020

Una mujer fue asesinada la madrugada del sábado 19 de enero, en el interior de su vivienda ubicada en la urbanización de Villa Jerusalén, en el centro poblado de Chen Chen, provincia de Mariscal Nieto, en la región Moquegua.

El fiscal del tercer despacho de investigación preparatoria de Moquegua, Yukio Merma Ramos, informó a RPP Noticias que la víctima mortal fue identificada como Janeth Angélica Huanacuni Nina, de 26 años, quien fue acuchillada por su pareja Jorge Luis Gutiérrez Choquecota, de 32 años.

Aparentemente, el agresor intentó quitarse la vida luego del crimen. Fue llevado a un hospital cercano debido a que también presentaba varios cortes en el cuerpo. Una niña de 11 años, hija de la víctima, es atendida por especialistas MIMP.

TENTATIVAS DE FEMINICIDIO

1.

1/01/2020

El primer día del año a las 10:30 de la noche, Arsenio Quispe Mamani atacó y retuvo por varias horas a su expareja en Puno. El sujeto fue detenido por agentes de la comisaría de Mañazo luego que la víctima escapara, luego de varias horas de golpes, y denunciara los hechos con apoyo de sus familiares.

El sujeto es investigado por el delito de tentativa de feminicidio.

2.

2/01/2020

Al día siguiente, agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre acusado de intentar matar a su tía y a su prima durante una discusión, en el distrito de Comas. Según contaron las víctimas, el sujeto amenazó con quemarlas.

En un video difundido por América Noticias se puede escuchar cuando Ronald Joel Vílchez Sicche amenaza a sus víctimas: “¡Calienta el aceite para tirarle en su cara! […] Para matarla a esa!”, “Llama a emergencias porque voy a matar a esas personas” y “Voy a tirar el balón de gas y voy a encender a todos. Cuando te vayas los voy a encender a todos”.

El agresor, que reporta antecedentes por robo agravado, lesiones y comercialización de drogas, es investigado por intento de feminicidio.

Ronald Joel Vílchez Sicche, de 30 años, es acusado de intentar acabar con la vida de sus familiares en Comas. (Captura: América Noticias)

3.

3/01/2020

Silvia Marín Nieves, de 34 años, resultó gravemente herida luego de ser atacada brutalmente por su expareja Naval Saldaña Carrión, de 43 años, en el Centro Poblado Alto Trujillo.

Según las primeras investigaciones, el agresor acuchilló a la joven porque esta se negaba a retomar la relación. El sujeto, incluso, había cavado una fosa en su casa para enterrar a su expareja. “No me pude contener, de verdad. Yo lo hice, le metí un cuchillazo”, dijo al ser detenido por la policía.

Marín Nieves ya había denunciado a su agresor dos meses antes del intento de feminicidio por haberla golpeado e, incluso, tenía medidas de protección. La Policía detuvo al agresor y el Poder Judicial ordenó 8 meses de prisión preventiva en su contra.

4.

3/01/2020

En Huanchaco, el venezolano Ángel Eduardo Colmenares (30) roció combustible en la casa de una joven de 28 años e intentó prenderle fuego con ella en el interior. Se supo que el sujeto acosaba desde hace seis meses a su víctima, a quien exigía que termine su relación sentimental para estar con él. También la amenazaba a enviándole fotos de armas.

El agresor fue detenido por agentes de la comisaría de Familia cuando intentaba huir manejando en un taxi por el distrito de La Esperanza. Los agentes tuvieron que chocar su unidad para lograr atraparlo.

Ángel Eduardo Colmenares estuvo recluido en un penal de su país por los delitos de tráfico ilícito de drogas y violencia contra la mujer. El Poder Judicial ordenó 9 meses de prisión preventiva en su contra.

5.

3/01/2020

La madrugada del pasado 3 de enero, las cámaras de seguridad de un hospedaje en en Chilca (Huancayo) registraron el momento en que Jimmy Jorson Porras Camac (26) agrede salvajemente a su pareja, identificada como Karen Rocío del Pilar Cáceres Parián (27).

Los videos del local mostraron cuando el sujeto golpea y arrastra a la joven en la recepción, para luego romperte una botella en la cabeza cuando se encontraban en el estacionamiento.

Cuatro días después fue capturado por la policía en el distrito de Manta (Huancavelica),

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Junín ordenó nueve meses de prisión preventiva por el presunto delito de feminicidio en grado de tentativa.

Hombre agrede a mujer que sería su pareja en hotel de Huancayo. Foto: Captura video difusión

6.

7/01/2020

El 7 de enero también se reportó un intento de feminicidio en Piura. La Policía Nacional intervino a Segundo Santos Chamba Chuquihuanca, quien rompió una botella de vidrio en la cara de su pareja, identificada como María Maribel Urbina Leiva. De acuerdo con el noticiero 24 Horas, el hijo de 11 años de Urbina Leiva llegó hasta la comisaria rural PNP Parachique para alertar a los agentes sobre la golpiza que su madre estaba recibiendo por parte de Segundo Santos.

Los agentes se movilizaron inmediatamente al lugar de los hechos y lograron detener al sujeto. Segundo Santos fue trasladado a la comisaría de Parachique donde será investigado por intento de feminicidio.

7.

9/01/2020

Vecinos del distrito de Santa Anita frustraron un feminicidio al avisar a la Policía Nacional sobre los gritos de una mujer dentro de una vivienda. Los agentes lograron detener a Eleazar Vílchez Flores (27), quien pretendía asfixiar a su expareja.

La agraviada, quién prefirió el anonimato, contó a América Noticias que Vílchez Flores trató de asesinarla en presencia del hijo de ambos de 3 años. “Cuando me asfixiaba con su brazo me dijo ‘te voy a matar’. Él quería tener intimidad conmigo y me negué”, dijo.

Explicó que la mujer ya no mantiene una relación con el agresor desde hace un año, pero compartían el mismo predio porque la víctima proviene de Huancavelica y no cuenta con un familiar en la capital que le brinde un lugar para vivir con su pequeño.

El pasado 1 de diciembre, Vílchez Flores había sido denunciado por agresión. “La vez pasada me ahorcó con mi cabello”, indicó.

8.

13/1/2020

Una mujer identificada como Reyna Aidee Araujo Torre (33) fue brutalmente golpeada por su esposo dentro de una vivienda en Lurigancho-Chosica. La hija de ambos grabó el ataque con su celular y envió las imágenes por WhatsApp a la hermana de la víctima, quien desde el Vraem llamó a la Policía Nacional, informó el diario La República.

El agresor es Wilmer Avendaño Lope (36) y fue detenido por agentes de la comisaría de Huachipa.

Según denunció la víctima, ambos se separaron en enero del año pasado luego de que él intentara matarla con una tijera de jardinero. Sin embargo, el sujeto la hostigaba para retomar la relación.

9.

16/01/2020

Las cámaras de seguridad del distrito de La Victoria registraron el momento en que un hombre identificado como Julio César Rojas Mogollón (46) roció gasolina a su pareja e intentó quemarla en la avenida Las Américas, en el distrito de La Victoria. Un transeúnte que pasaba por la zona logró impedir que se concrete el hecho.

El agresor intentó irse del lugar en su moto, pero el serenazgo logró detenerlo y llevarlo a la comisaría de Apolo, junto con la agraviada Brigitte Flores Luna. En el lugar, la víctima no sentó la denuncia y el sujeto fue liberado pese a que la Guía de Procedimientos para la Intervención Policial precisa que en casos de violencia contra la mujer es necesaria la intervención de lam Fiscalía para determinar la situación del detenido.

Horas después, fue recapturado por la Policía Nacional y el último sábado se dictó 9 meses de prisión preventiva en su contra. El Ministerio Público informó que el sujeto será procesado por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

10.

17/01/2020

Un vigilante disparó a su conviviente en el Interior del Instituto Superior Tecnológico Alto Huallaga, ubicado en la provincia de Tocache, en San Martín. La víctima resultó herida con un impacto de bala en el abdomen.

El agresor ha sido identificado como Rusber Rojas Roldán (30), quien, luego de disparar con el arma de fuego de su centro de labores a Nancy Erika López Otiniano (26), escapó del lugar. Según los familiares de la joven, la pareja estuvo separada un tiempo, pero hace poco retomaron la relación.

Víctima permanece internada en Hospital de Tocache, San Martín.

11.

17/01/2020

Un hombre identificado como Nicolás Torres Falcón golpeó, provocó cortes en las piernas y, rapó el cabello de su pareja en una vivienda del cerro El Pino, en La Victoria. Según denunció la víctima, el agresor amenazó por matarla si lo denunciaba.

Gracias a una amiga, Ana María Luna Chipana logró escapar de este sujeto, quien fue detenido por la policía en el cruce de las avenidas Pablo Patrón y La Floral.

El último domingo, el Ministerio Público formalizó denuncia penal y solicitó 9 meses de prisión preventiva por el delito de tentativa de feminicidio.

12.

17/01/2020

Agentes de la comisaría Villa El Salvador detuvieron a Noé Vidalón (44), acusado de ahorcar a su pareja, Natalie Huarino Clemente, en su vivienda. El agresor se resistió a intervención y agredió al personal policial por lo que fue reducido. El caso es investigado como presunta tentativa de feminicidio.

13.

19/01/2020

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Villa el Salvador, obtuvo 72 horas de detención para Freddy José Cordero Corro, quien atacó con tijeras a su pareja (31).

El ciudadano venezolano es investigado por el delito de feminicidio en grado de tentativa, en agravio de Luz Patricia Pérez Frías.

La fiscal provincial titular a cargo del caso, Helga Iovisa Ortega Toledo, sostuvo que el hecho ocurrió tras una discusión del acusado con su pareja, a la altura de la Av. Mateo Pumacahua y la calle Las Orquídeas, y la atacó con unas tijeras, para luego huir.

La policía, una vez alertada, encontró a la mujer sobre el pavimento y la trasladaron al hospital.

14.

20/01/2020

Personal policial motorizado de la Comisaría de Sarita Colonia Callao detuvo esta mañana a un sujeto que, con un cuchillo de cocina, provocó un corte en la muñeca de su pareja y la amenazó con un arma de fuego.

Los agentes acudieron al lugar de la agresión luego de escuchar disparos, donde fue intervenido Jaime Santiago Tolentino Mendoza (44). No tenía licencia para portar armas.

Según la PNP, el sujeto cuenta con dos denuncias previas por Violencia Familiar y Violencia Física; siendo trasladado a la Unidad Especializada del Departamento de investigación criminal (DEPINCRI) CALLAO. Es investigado por tentativa de feminicidio y tenencia ilegal de arma de fuego

-¿Dónde denunciar?-

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables informa que cualquier personas que es víctima o testigo de un caso de violencia contra la mujer puede sentar la denuncia correspondiente en los Centros de Emergencia Mujer (CEM), comisarías o la fiscalía.

Los CEM son servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. A estos centros pueden acudir todas las personas afectadas sin importar condición social, edad o sexo.

Funcionan a nivel nacional en comisarías o en hospitales. En todo el Perú, los 245 CEM regulares atienden de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:15 p.m.; y los 77 CEM en comisarías, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, existen líneas gratuitas para brindar asesoría a quienes son víctimas o testigos de casos de violencia contra la mujer.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cuenta con la Línea 100 (marca el 100 desde cualquier teléfono público o celular) para brindar información y consejería a las personas afectadas de abuso o violencia familiar o sexual.

​En tanto, el Ministerio del Interior tiene a disposición de la población la línea de ayuda gratuita 1818, la cual sirve como canal de ayuda para las mujeres que no han recibido una atención especializada en comisarías. La línea opera desde la sede central del citado ministerio y atiende las 24 horas del día, durante todo el año.