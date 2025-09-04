Betssy Chávez, excongresista y exministra del gobierno de Pedro Castillo, saldrá en libertad luego que el Tribunal Constitucional (TC) anulara la prolongación de su prisión preventiva y ordenara su inmediata excarcelación.

El INPE confirmó la tarde este jueves 4 de setiembre que cumplirá por lo dispuesto por el Poder Judicial y ejecutará la excarcelación.

🔴 #INPEInforma | El INPE, en cumplimiento de lo dispuesto por el Poder Judicial, procederá a ejecutar la excarcelación de la interna Betssy Chávez Chino. pic.twitter.com/rFNB2qZNTz — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) September 4, 2025

Cabe recordar que el 1 de setiembre, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que la procesada por el golpe de Estado de Castillo fue trasladada al hospital María Auxiliadora como medida de prevención.

Más recientemente, el jueves 3 de setiembre, volvió a ser trasladada a la Clínica Cayetano Heredia, donde permaneció internada hasta hoy viernes.

Esto, en medio de reiterados anuncios que hizo Chávez Chino de que acataría una huelga de hambre seca en el penal de mujeres en protesta por supuestos abusos y malos tratos.

Este miércoles 3 de setiembre, el TC ordenó que Betssy Chávez sea liberada al declarar fundado el recurso que había planteado contra la prolongación de esta medida dictada en diciembre del 2024.

La defensa legal de la exprimera ministra argumentó en su recursos de agravio constitucional una vulneración de derechos a la libertad personal, integridad física y salud de su clienta porque se vencieron los 18 meses de prisión preventiva que fueron ordenados en junio del 2023 hasta el 19 de diciembre del 2024.

Según la defensa, y en el argumento principal por el cual el TC le dio la razón, la prolongación de la prisión preventiva recién fue ordenada el 26 de diciembre del 2024, cuando ya habían vencido los 18 meses originales.

El TC advirtió que el Ministerio Público no actuó con la debida anticipación para solicitar la ampliación de la prisión preventiva. “Este Tribunal considera imperativo resaltar que no cabe ‘sacrificar’ la libertad de una persona para convalidar la falta de diligencia de los operadores del sistema de administración de justicia. Por el contrario, corresponde tutelar su derecho fundamental a la libertad”, precisaron en su resolución aprobada por mayoría.