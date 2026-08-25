ONPE tiene como jefe interino a Bernardo Pachas. (Foto: Andina)
ONPE tiene como jefe interino a Bernardo Pachas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inicio este 25 de agosto con la convocatoria a un nuevo concurso público de méritos con el propósito de seleccionar y nombrar de manera definitiva al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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