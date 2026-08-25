La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inicio este 25 de agosto con la convocatoria a un nuevo concurso público de méritos con el propósito de seleccionar y nombrar de manera definitiva al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El proceso de selección convoca a los profesionales peruanos interesados en asumir la conducción de este importante organismo electoral, el cual tiene la tarea de organizar las elecciones nacionales. Este certamen busca garantizar el respeto a la meritocracia y la transparencia en la elección de la nueva autoridad.

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Bernardo Pachas, actual gerente general de la ONPE, ejerce la jefatura interina de la institución desde abril de este año. Su designación provisional ocurrió en estricto cumplimiento de la ley orgánica de la entidad, tras la vacancia que originó la renuncia de Piero Corvetto.

Los profesionales interesados en la postulación deben realizar previamente un pago único de 430 soles por derecho de inscripción en el Banco de la Nación o mediante la plataforma Págalo.pe. Con el recibo respectivo, los postulantes completan su ficha de registro mediante la extranet institucional de la JNJ.

El procedimiento de selección de la nueva autoridad contiene cuatro etapas de evaluación sucesivas y obligatorias de carácter estrictamente eliminatorio. Los aspirantes necesitan alcanzar una calificación mínima de 70 puntos sobre un máximo de 100 en cada fase del concurso para continuar en competencia.

El cuadro de calificaciones otorga un valor del 25% al examen de conocimientos y un 20% a la evaluación curricular de cada participante. Asimismo, la sustentación del plan de trabajo equivale a un 20% de la nota final, mientras que la entrevista personal define el 35% restante.

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Anterior elección de jefe de ONPE desierto por la JNJ

Esta nueva convocatoria de la JNJ inicia pocas semanas después de que el pleno declaró desierto el primer concurso de méritos de este año. Aquella decisión unánime de los miembros se oficializó mediante la Resolución N° 414-2026-JNJ, la cual se aprobó a finales de junio de este año.

Aquel proceso de selección culminó sin éxito debido a la renuncia de la postulante Amparo Ortega Campana por problemas de salud. Posteriormente, el pleno del organismo autónomo excluyó al único candidato en carrera, Carlos Loyola Escajadillo, por omitir información obligatoria sobre procesos judiciales en trámite.