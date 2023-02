LEE TAMBIÉN | Bloque Magisterial buscó colocar a 59 allegados durante el gobierno de Pedro Castillo

El último lunes, en la reunión del Consejo Directivo- integrado por la Mesa Directiva y los portavoces de las agrupaciones- no se abordó el tema. Además, el jueves pasado, la Junta de Portavoces no logró reunir las adhesiones necesarias para incluir el debate de esta iniciativa en el pleno del viernes 10 de febrero, debido a que el Bloque Magisterial (10 miembros) solicitó el retiro de su firma del acta que contenía dicho planteamiento.

Inicialmente, se había logrado conseguir 61 firmas para que la representación nacional revise los proyectos de ley - entre ellos el que presentó el Poder Ejecutivo - que plantean que los comicios sean adelantados para este año. Sin embargo, tras la decisión del Bloque Magisterial (bancada afín a Pedro Castillo) la discusión volvió a quedar en suspenso.

El acta solo contó con el respaldo de Fuerza Popular (24), Perú Libre (15), Cambio Democrático-Juntos por el Perú (5 votos) y Podemos Perú (7). En total, suman 56 congresistas. El resto de bancadas no mostró interés en suscribir esta iniciativa, pese a que el titular del Poder Legislativo, José Williams, amplió la legislatura hasta este viernes 17 de febrero con la finalidad de que se retome el caso.

(Acta virtual)

Según la agenda del Congreso, este viernes el pleno debatirá el informe final de la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo por tres delitos.

Mientras tanto, el reinicio del debate del adelanto de elecciones sigue en suspenso. La única vez que hubo consenso en el Parlamento respecto a este caso fue en diciembre del 2022, cuando la iniciativa para adelantar los comicios a abril del 2024 obtuvo 93 votos a favor. Al tratarse de una reforma constitucional, requerían 87 votos en dos legislaturas o 66 votos y ser ratificada vía un referéndum.

Argumentos

En diálogo con El Comercio, los parlamentarios Jorge Montoya (Renovación Popular), Ilich López (Acción Popular) y Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial) señalaron que sus agrupaciones no suscribirán el documento para que se amplíe la agenda y así abordar el adelanto de elecciones.

Montoya y López argumentaron que el tema ya se trató y archivó. Añadieron que se debe respetar el Reglamento del Congreso, que señala que el caso puede volver a evaluarse en el siguiente período anual de sesiones, que se inicia en julio.

“El tema del adelanto de elecciones se ha visto en una semana entera de plenos, se ha discutido y se ha archivado. De acuerdo con el Reglamento del Congreso, este tema no debe ser visto hasta el siguiente período anual de sesiones, que es en el julio. Hay un pedido para no cerrar nunca el tema y terminar en un espiral”, expresó Montoya.

El vocero de Renovación Popular subrayó que los congresistas fueron elegidos para un “mandato de cinco años” . “Nosotros somos los representantes del pueblo, nuestra voz es la voz del pueblo. Nos han elegido como sus representantes y de esa manera actuamos”, añadió.

“Yo mantengo contacto con la población y a donde voy me dicen cuándo vamos a terminar con este tema de jugar con el adelanto de elecciones. No he escuchado una sola opinión en ese sentido [pedir adelanto de elecciones] en la calle”, concluyó.

Por su parte, López remarcó que su bloque votó a favor del adelanto de elecciones para el 2024; sin embargo, dicho acuerdo se “deshizo” con el pedido de reconsideración de la votación que presentó a fines de enero el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García.

“Nosotros hemos votado por el adelanto de elecciones, que irresponsablemente el presidente de la Comisión de Constitución [Hernando Guerra García] ha deshecho, como ya todos saben”, dijo el parlamentario de la lampa.

“El proyecto del Ejecutivo, en lo que dice el Reglamento del Congreso, ya ha sido discutido en la Comisión de Constitución. Ya se ha tocado el tema, la materia se ha sustraído. Estamos respetando las normas por eso no firmamos el acta. Lo hacemos porque ese es el procedimiento legal”, acotó.

López consideró que “el tema de reabrir [el debate del adelanto de elecciones] obedece a querer generar titulares por romper irresponsablemente un acuerdo que tenía 93 votos [en diciembre]”.

Gutiérrez, vocero del Bloque Magisterial, indicó que no estuvo de acuerdo con el retiro de la firma de su bancada el pasado jueves. No obstante, afirmó que respeta la decisión adoptada por la mayoría de sus colegas.

El legislador señaló que su agrupación no respaldará el reinicio del debate debido a que consideran el tema “inviable” porque “la mayoría de los congresistas de la derecha nunca apoyarán el adelanto de elecciones con consulta popular para la asamblea constituyente”.

Por otro lado, José Jerí (Somos Perú) consideró que es “necesario” ampliar la agenda.

En diálogo con Exitosa, afirmó que “esta semana es la oportunidad indicada para reabrir el debate del adelanto de elecciones”.

“La prioridad sigue siendo el tema del adelanto de elecciones. Lo que se va a hacer es reabrir el debate para que nos pueda permitir por lo menos buscar el consenso para seguir avanzando. Espero que exista una voluntad política para hallar una fórmula de consenso”, aseveró.

“Para la bancada de Somos Perú, lo más pronto que nos podamos ir es mejor para que el ciudadano vea que sus autoridades están cumpliendo con los pedidos que han sido manifestados últimamente. A ello hay que evaluar el comportamiento de las bancadas”, finalizó.

Por otro lado, fuentes de APP señalaron a El Comercio que Alejandro Soto, vocero de esta bancada, insiste en su negativa de no firmar la ampliación de la agenda. Como lo había adelantado este Diario en un anterior informe, en el bloque apepista existen discrepancias en torno al tema.

Asimismo, el vocero alterno de esta bancada, Eduardo Salhuana, había anunciado que, entre este lunes 13 y martes 14, su bancada se reuniría para adoptar una postura. Pese a ello, al cierre de este informe, dicho diálogo todavía no se produce.

No obstante, el secretario general de APP, Luis Valdez, dijo a El Comercio que la agrupación sí respaldará el planteamiento.

El último fin de semana, la legisladora Nieves Limachi, vocera de Perú Democrático, respondió a este Diario que seguirán apoyando la posibilidad de que se retome la discusión.

Si este bloque, APP y Somos Perú se adhieren a la ampliación de la agenda del pleno, las adhesiones sumarían 78. Con ello, se abriría una puerta para el reinicio del debate del adelanto de elecciones.

En tanto, el resto de bancadas se mantienen herméticas. Este Diario buscó sin éxito conocer las razones para no respaldar la ampliación de la agenda de Avanza País y Perú Bicentenario.

Adelanto de elecciones Todos los fracasos y bloqueos en el Congreso El Congreso de la República ha rechazado en cuatro oportunidades adelantar las elecciones para este 2023. La única vez que el pleno del Poder Legislativo estuvo de acuerdo respecto al tema fue en diciembre del 2022, cuando aprobaron por mayoría y en primera votación que los comicios se celebren en abril del año 2024.

Un mes después, el 26 de enero, el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), planteó una reconsideración de la votación, pero no tuvo éxito. Posteriormente, se presentó otra reconsideración que tampoco prosperó.

El viernes 3 de febrero a nivel de la Comisión de Constitución que bloqueó el proyecto para adelantar las elecciones para este año -enviado el Gobierno de Dina Boluarte- y optó por postergar el debate hasta julio.