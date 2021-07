El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) cuestionó la lista presentada por Renovación Popular para la Mesa Directiva, compuesta solo por integrantes de esta agrupación política y encabezada por el legislador Jorge Montoya. A través de sus redes sociales, consideró que si este “de verdad dice ser anticomunista”, debería “declinar su postulación”.

“Lo que ha hecho Montoya es una tremenda torpeza política que le hace el juego a Perú Libre. Entiendo, incluso, que su decisión ha sido en contra de la mayoría de su bancada y de su presidente. Si de verdad dice ser anticomunista debe declinar su postulación”, señaló en Twitter.

Lo que ha hecho Montoya es una tremenda torpeza política que le hace el juego a Perú Libre. Entiendo, incluso, que su decisión ha sido en contra de la mayoría de su bancada y de su presidente. Si de verdad dice ser anticomunista debe declinar su postulación. — Alejandro Cavero (@AlejandroCavero) July 25, 2021





El último sábado, se presentó la lista encabezada por Jorge Montoya e integrada en su totalidad por legisladores de Renovación Popular para el periodo 2021-2022. Según la relación, María de los Milagros Jackeline Jáuregui Martínez De Aguayo va a la primera vicepresidencia, Alejandro Muñante Barrios a la segunda y Noelia Rossvith Herrera Medina a la tercera.

En un segundo mensaje, Cavero saludó a Norma Yarrow (Renovación Popular), por tener un “espíritu democrático” al considerar que la “única alternativa es una Mesa Directiva multipartidaria”.

Utilizando también sus redes sociales, la congresista Yarrow le respondió a un usuario y lamentó la decisión de su bancada legislativa de presentar una lista unipartidaria. Aseguró que no la respaldará.

“Luis, por mi parte comparto tu opinión, lamentablemente esta decisión de Renovación Popular no fue unánime. No apoyaré la lista de Renovación Popular. Es el momento de unirnos para que el comunismo no acapare todos los poderes del Estado. No podemos ser un Congreso obstruccionista, debemos ser democráticos”, precisó.

Luis, por mi parte comparto tu opinión, lamentablemente esta decisión de RP no fue unánime. No apoyaré la lista de RP. Es el momento de unirnos para que el comunismo no acapare todos los poderes del estado. No podemos ser un congreso obstruccionista, debemos ser democráticos — Norma Yarrow (@NormaYarrow4) July 25, 2021