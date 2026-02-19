César Acuña a José María Balcázar: Invocamos a que garantice una transición ordenada y elecciones transparentes

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se pronunció en sus redes sociales sobre el nuevo presidente de la República, José María Balcázar, elegido por el Congreso con 64 votos a favor, contra los 46 de María del Carmen Alva, 3 votos viciados y ningún voto en blanco.

Acuña Peralta invocó a que el también congresista de Perú Libre, “garantice la seguridad pública, la paz para todos los peruanos, y una transición ordenada y elecciones transparentes”.

El también postulante a la presidencia en las Elecciones Generales 2026 a realizarse el 12 de abril, indicó que desde APP seguirán trabajando por la estabilidad, las obras y el bienestar de las familias pues el Perú es su prioridad.

Cabe precisar que José María Balcázar Zelada, nacido en Cajamarca, es representante por el departamento de Lambayeque. Es abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo. Fue miembro de la Corte Suprema magistrado y se desempeñó como catedrático.

Nacido el 17 de enero de 1943, Balcázar Zelada asume su primer cargo de elección popular y primer periodo en el Congreso. Según el registro oficial, no registra sanciones administrativas ni sentencias civiles o penales.