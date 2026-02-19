César Acuña a José María Balcázar: Invocamos a que garantice una transición ordenada y elecciones transparentes

Resumen

El congresista José María Balcázar fue elegido presidente del Congreso, y ocupará la Presidencia de la República, cargo que estuvo vacante, tras la censura de José Jerí. Foto: GEC
El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se pronunció en sus redes sociales sobre el nuevo presidente de la República, José María Balcázar, elegido por el Congreso con 64 votos a favor, contra los 46 de María del Carmen Alva, 3 votos viciados y ningún voto en blanco.

