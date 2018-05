La congresista del Frente Amplio María Elena Foronda contrató a Nancy Madrid Bonilla, sentenciada a 18 años de cárcel por terrorismo al ser miembro del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), como asistente y personal de confianza en su despacho parlamentario.

Un reportaje del programa de TV "Panorama" reveló que Nancy Madrid Bonilla, quien según la Dircote era parte de la cúpula emerretista junto a Péter Cárdenas, es trabajadora del despacho parlamentario desde el 27 de julio del 2016.

La Dircote también consideraba a la asistente de Foronda como la "administradora de las cárceles del pueblo", lugares donde estaban los secuestrados y torturados por el grupo terrorista. Durante el juicio por el delito de terrorismo, Madrid Bonilla reconoció que alquiló un espacio para dichas "cárceles del pueblo".

En el 2007, dejó el penal de mujeres de Chorrillos tras cumplir su condena. Según la información que brindó al Congreso, la terrorista trabajó entre el 2008 y el 2013 como educadora en un centro de El Agustino.

El Poder Judicial envió su nombre y de los demás sentenciados por terroristas a la Unión Europea para que se considere al MRTA en la lista de agrupaciones terroristas.

El informe periodístico también mostró que Madrid Bonilla declaró ante el Congreso que no tenía ninguna deuda con el Estado. Sin embargo, según "Panorama", la Procuraduría Antiterrorismo embargó su casa y pagó la reparación civil. Sin embargo, aún debe 10 mil soles por los intereses que esta generó.

Además, su esposo Edgar Enrique Chahua Damián, también fue condenado a 18 años de prisión por terrorismo. Cuando fue capturado, fue presentado junto a Cárdenas. Es abogado y no ha pagado la reparación civil impuesta.

La congresista frenteamplista María Foronda no quiso contestar al programa "Panorama" sobre esta denuncia y se excusó diciendo que estaba ocupada, a pesar de la insistencia de la periodista.

"No voy a contestarle porque no creo que es la manera correcta. No le voy a contestar nada. Respeto su investigación pero le pido que respete mis tiempos y el hecho que estoy ocupada. No tengo nada que hablar con usted. No voy a contestar", dijo.

Hace poco en el Congreso se aprobó la ley que prohíbe a los condenados por terrorismo laborar en el sector público. La congresista Foronda se abstuvo de votar por esta norma.

–Piden que la retire–

La parlamentaria Milagros Salazar, vocera alterna de Fuerza Popular, exigió a Foronda que "de inmediato" retire a Madrid Bonilla de su despacho, donde trabaja como trabajadora de confianza.

"¿Por eso votaste en abstención para prohibir que estas lacras trabajen en el Estado?", cuestionó a través de su Twitter.

Desde el fujimorismo, el congresista Héctor Becerril también se pronunció sobre esta contratación y manifestó que la agenda del Frente Amplio es "hacerle el juego" a los terroristas.

