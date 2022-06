La Comisión de Constitución del Congreso, que preside Patricia Juárez (Fuerza Popular), inició el último miércoles el debate del predictamen que plantea modificar la Carta Magna y retornar a un Parlamento con dos cámaras: una de diputados y otra de senadores. Las posturas expresadas durante el diálogo mostraron un consenso favorable al fondo de la propuesta.

Además de la postura de Juárez a favor de la bicameralidad, similar opinión tuvieron representantes de otras cinco bancadas: Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, Somos Perú, Cambio Democrático y el no agrupado José Elías. Si bien respaldaron que haya una cámara de diputados y otra de senadores, hubo discrepancias principalmente respecto de la posibilidad de reelección, la vigencia del mandato y el número de integrantes de cada cuerpo legislativo.

Pese a conformar la comisión, no intervinieron miembros de la bancada oficialista Perú Libre ni de Alianza para el Progreso (APP).

Al sustentar el predictamen, Juárez, de Fuerza Popular, aseveró que la bicameralidad servirá para evitar decisiones apresuradas, tener “mejores leyes para el país” y contar con “mayores espacios de reflexión y votación”. “Hoy nuestro país necesita diálogo, experiencia, sentido común y sobre todo sosiego desde el Parlamento”, expresó.

La legisladora también sostuvo cuál es el aspecto más importante de la reforma constitucional ofertada: “Planteamos que la propuesta de ley que aprueba la cámara de diputados pase a un proceso de revisión a cargo del senado. Esta disposición es la piedra angular del sistema bicameral, pues el senado representa la cámara revisora por excelencia, siendo además la última en pronunciarse como colegiado dentro del proceso legislativo”.

Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución y legisladora de Fuerza Popular, sustentó el predictamen que plantea el retorno a la bicameralidad. / Congreso de la República

Admiten que medida es impopular

El documento, que propone modificar 49 artículos de la Constitución e incorporar dos más, señala que la medida se aplicaría desde el 2026.

Respecto del financiamiento, indica que la implementación de ambas cámaras legislativas se cargará al presupuesto institucional del Congreso de la República, “sin que pueda sobrepasar el 0,6% del presupuesto general de la República”.

Consciente de que una de las razones de la impopularidad de la medida se refiere al costo que pueda demandar, Juárez sostuvo que la implementación la bicameralidad “no tiene por qué significar necesariamente un incremento presupuestal o mayor gasto público”. “Estamos convencidos de que, con la aplicación de herramientas de planificación y gestión eficiente de recursos en el congreso, así como la implementación de medias de austeridad y racionalización, se podrá implementar un Congreso bicameral con los mismos recursos que actualmente tiene el Congreso”, aseguró.

Quien también se refirió al tema presupuestal fue Adriana Tudela (Avanza País), quien reconoció que el retorno a la bicameralidad “es una medida poco popular”.

“La democracia no viene gratis, la democracia cuesta. Debemos invertir, no gastar, invertir en nuestra democracia. No todo gasto público es negativo o innecesario. Si vamos a invertir y gastar el presupuesto público en algo debe ser en fortalecer nuestro sistema democrático”, refirió.

Precisamente, el predictamen también admite en su contenido las desventajas de la iniciativa de cara al respaldo de la ciudadanía.

Parte del predictamen sobre el retorno a la bicameralidad.

Reelección sobre la mesa

Uno de los temas principales de discusión giró en torno a que el predictamen plantea que los diputados y senadores puedan postular a la reelección en el cargo de manera inmediata solo por un período adicional.

De acuerdo a Juárez, la finalidad de la bicameralidad es “profesionalizar la política”. “Fomenta la posibilidad de tener parlamentarios con experiencia en derecho parlamentario y restituye a los ciudadanos su derecho a elegir libremente a los candidatos, quienes se encargarán de premiar o castigar a sus representantes a través del voto”, afirmó y apuntó que la forma de elección de los miembros de ambas cámaras se desarrollaría mediante una ley.

Los legisladores Alejandro Cavero y Adriana Tudela (Avanza País), Alejandro Muñante (Renovación Popular), Wilson Soto y Luis Aragón (Acción Popular), Wilmar Elera (Somos Perú) y José Elías (no agrupado) también opinaron a favor de la reelección.

En el caso de Tudela, ella dijo no encontrar fundamento para limitar la reelección a un período adicional, por lo que se expresó a favor de la reelección parlamentaria indefinida. “No hay ningún riesgo que amerite la prohibición de la reelección, creo que debe ser indefinida como siempre lo ha sido […] Es decisión debería estar de manera libre en manos de la ciudadanía, no es positivo ni va a fortalecer a la institución ni al sistema democrático ponerle límites a la reelección”, agregó.

En tanto, sugirió considerar la posibilidad de que los miembros de la cámara de diputados y la cámara de senadores sean electos en distintos procesos y momentos, renovando a la primera, por ejemplo, por mitades o tercios.

Una postura discrepante sobre ese punto tuvo Edgard Reymundo (Cambio Democrático). Si bien se expresó a favor de la bicameralidad, consideró que esa reforma debería de estar acompañada de otras referidas al régimen económico, la eliminación de los contratos ley o una mejor definición de las causales de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente.

“Nos estamos dando el lujo de hablar de una reelección que sea una sola vez consecutiva e incluso hablan de una reelección indefinida, sustrayéndose de una realidad concreta que vive nuestro país y que considero que no estamos en el mejor momento. Eso de la reelección es una cosa buena siempre y cuando este fortalecida la institucionalidad democrática. ¿Es razonable plantear la reelección cuando en estos momentos hay desconfianza y un hartazgo de la población?”, consultó a la comisión.

Otros planteamientos

Durante la sesión, Cavero sugirió que se permita a los candidatos presidenciales tener la opción de postular al senado, pues “sería muy importante tener la presencia de los líderes políticos de carácter presidencial en el Congreso”. También pidió se diferencien bien las funciones de ambas cámaras para no tener “un Congreso sobre otro Congreso”.

A su turno, Wilmar Elera (Somos Perú) consideró que la edad mínima para ser senador no debería ser de 35 años como plantea el predictamen, sino de 45 años, “una edad madura, reflexiva que le va a permitir a los senadores poder tener una forma de pensar diferente. La edad le da la reflexividad que se necesita”.

Mientras el predictamen plantea que el jefe del Estado puede disolver la cámara de diputados si esta ha censurado o negado su confianza a dos gabinetes, Luis Aragón (Acción Popular) y Alejandro Muñante (Renovación Popular) coincidieron en que se retorne a lo que establecía la Constitución de 1979: que sean tres censuras o negativas de confianza.

Otro asunto de discusión fue la cantidad de miembros de cada cámara. El predictamen habla de 45 senadores y 130 diputados; es decir 175 parlamentarios frente a los 130 que actualmente hay en un Parlamento unicameral.

Muñante opinó que deberían ser 60 senadores y 150 diputados para una mejor representatividad considerando la población electoral y nacional.

La comisión seguirá el debate el próximo martes 7 de junio, anunció Juárez al final de la sesión.

1 Rechazo En el referéndum del 2018 se rechazó la bicameralidad y se respaldó que se prohíba la reelección inmediata de congresistas. “Esto significa enfrentar un costo, un problema que resulta ser alto”, refirió el congresista Edgard Raymundo. 2 Congreso anterior La Comisión de Constitución (2020-2021) aprobó el retorno a la bicameralidad, pero el dictamen no se discutió en el pleno. 3 Comisión de reforma En marzo del 2019, una de las reformas que planteó el informe final de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que encabezó el politólogo Fernando Tuesta, se refirió al restablecimiento de la bicameralidad, precisando que la ley determinará el número de miembros de cada cuerpo legislativo.