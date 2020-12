Conforme a los criterios de Saber más

Con el voto dirimente de su presidente, la Comisión de Descentralización del Congreso aprobó este miércoles el predictamen que propone una sola reelección inmediata de alcaldes y gobernadores. El texto deberá pasar al pleno para ser debatido y votado.

Este grupo de trabajo, presidido por Grimaldo Vásquez (Descentralización Democrática), plantea reformar los artículos 191 y 194 de la Constitución. Tras el debate, votaron a favor ocho congresistas y también ocho en contra. Sin embargo, con el voto dirimente de Vásquez se alcanzó a los nueve votos para que proceda la propuesta.

Por otro lado, 10 congresistas no emitieron se pronunciaron. Los legisladores que votaron a favor son: Walter Rivera (Acción Popular), Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), Kenyon Durand (Acción Popular), Liliana Pinedo (Fuerza Popular), Gilmer Trujillo (Fuerza Popular), Mártires Lizana (Fuerza Popular), Angélica Palomino (Partido Morado) y Grimaldo Vásquez.

Los legisladores que se opusieron son Perci Rivas (APP), Robertina Santillana (APP), Napoleón Puño (APP), Robledo Gutarra (Frepap), Alfredo Benites (Frepap), Jesús Núñez Marreros (Frepap), Hirma Alencastre (Somos Perú) y Lenin Bazán (Frente Amplio). Quienes no votaron son Ricardo Burga (Acción Popular), Paul García (Acción Popular), Yessi Fabián (Acción Popular), Humberto Acuña (APP), Luis Castillo (Podemos Perú), María Bartolo (Nueva Constitución), Mariano Yupanqui (Descentralización Democrática), Betto Barrionuevo (Descentralización Democrática), Walter Benavides (APP) y Edgar Alarcón (UPP).

De esta forma, el texto que pasaría a ser debatido en el pleno consiste en lo siguiente:

Este es el predictamen aprobado en la comisión.

Al término de la sesión, el congresista Lenin Bazán indicó que presentaría una reconsideración de la votación para que en la próxima sesión pueda ser atendida. Sin embargo, el secretario técnico de la comisión dijo que conforme al reglamento ya se había dado la aprobación del acta con dispensa de su lectura. Por lo tanto, no procedería la reconsideración.

Bazán respondió que había pedido la palabra antes de que se dé el acuerdo. “Yo pedí la palabra y no se sometió a votación tampoco la dispensa de la ejecución de acuerdo.

Finalmente, Grimaldo Vásquez dijo que había consultado y no se había hecho ninguna observación, “por eso, he leído que no existiendo ninguna observación damos pro aprobada el acta con dispensa de su lectura. Después solicitó la palabra”. Luego de ello, la sesión fue levantada.

Aquí el debate en la Comisión de Descentralización:

