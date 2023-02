Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros, negó ante el Congreso haber conocido de antemano que Pedro Castillo había pedido asilo a México antes de perpetrar el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, a pesar que ese día lo acompañó en el vehículo para dirigirse a la embajada de dicho país.

Durante su presentación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales como testigo en la investigación por el golpe de Estado, Torres Vásquez negó haber sabido que Pedro Castillo buscaba asilarse en México y aseguró que lo único que le había trasmitido el expresidente era que buscaba protección para su familia.

“Me dijo el presidente ‘Vienen por mi familia’. ¿Qué quiere decir eso? Vienen a detener a mi familia. ‘Los llevo a la embajada de México’. Entonces, era de suponer que ya había pedido asilo para su familia. Eso es lo que supuse. En ningún momento hemos hablado que él también se iba a asilar, de eso no hemos hablado”, aseveró.

El exprimer ministro, que era asesor de Betssy Chávez el día del golpe del Estado, insistió en varias oportunidades que lo único que le expresó Castillo Terrones fue que iban a buscar a su familia en una conversación que ocurrió luego que leyera su mensaje a la Nación.

“Cuando estuve sentado en un sillón contiguo, después de un momento prolongado más o menos, se acercó el presidente y me dijo ‘Vienen por mi familia, los llevo a la embajada de México’. Yo le dije ‘Te acompaño’. ‘Gracias, doctor’, me dijo. Salimos, ingresé al vehículo del presidente y todo lo demás que sucedió es de conocimiento público”, manifestó.

En la sesión en la cual declaró de manera virtual, Aníbal Torres reiteró que no tuvo conocimiento previo del golpe de Estado que anunciaría Pedro Castillo en su mensaje a la Nación.

“Nunca nos imaginamos que el mensaje iba a ser para cerrar el Congreso. En el mismo momento que me convocaron a mí, convocaron a la premier. Tal es así que los dos hemos llegado juntos a la oficina del presidente. Llegamos y el presidente le pidió a la premier para que haga ingresar a la prensa”, señaló.

También comentó que, en su opinión, no se llegó a concretar ningún golpe de Estado porque no hubo apoyo de las Fuerzas Armadas ni acto jurídico alguno con el cual se haya buscado disolver el Poder Legislativo.

“En ese momento, no podía determinar si había delito o no porque no estaba convencido que el presidente no haya pedido auxilio de las FF.AA. Después se ha detectado que no ha habido ninguna coordinación. Por lo tanto, ¿cómo se pude dar un golpe de Estado sin coordinar con las FF.AA.? ¿El presidente solito con su discurso?”, reiteró Torres.