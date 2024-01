De acuerdo a fuentes de la cúpula de APP, la cita estuvo dirigida por César Acuña, fundador y presidente de la agrupación. Fue precisamente el también gobernador regional de La Libertad el que le bajó el dedo a la iniciativa de Chiabra, porque “no da una buena señal” de su partido hacia la opinión pública debido a que consideró que el Parlamento no puede concentrar tanto poder.

Las mismas fuentes señalaron que la dirigencia apepista no está dispuesta a cargar con los pasivos del proyecto del exministro de Defensa, sobre todo porque este desde que presentó su renuncia a la bancada en setiembre de 2022 (y que no se oficializó) actúa de manera independiente.

“Hay un trato cordial, pero no tenemos mayor contacto con él, no lo reconocemos como parte de la bancada”, subrayaron.

En declaraciones a la prensa desde La Libertad, Acuña remarcó que el proyecto fue presentado “a título personal” por Chiabra y que “no creo que los 130 congresistas avalen” una propuesta “que no genera institucionalidad”.

“Tenemos que defender la institucionalidad y democracia y la estabilidad en el país”, expresó.

El secretario general de APP, Luis Valdez, evitó brindar detalles sobre esta reunión encabezada por Acuña, pero sí remarcó que la decisión de su partido es la de “rechazar” la iniciativa del general EP en retiro. “Nosotros creemos que atenta contra el sistema democrático de pesos y contrapesos, aquí se trata de evitar abusos de poder”, expresó.

En comunicación con El Comercio, Valdez Farías adelantó que la bancada de APP no respaldará ese proyecto si es que llega a ser debatido en las comisiones de Constitución y de Justicia del Parlamento.

“La bancada no debe respaldar este proyecto que puede generar una concentración de poder en el Congreso […] Tenemos reglas de juego ya definidas en ese ámbito, se reconoce que la Junta Nacional de Justicia tiene la tarea de evaluar a jueces y fiscales”, complementó.

El expresidente del Congreso, no obstante, indicó que su agrupación está a favor de una revisión del sistema de justicia.

Al ser consultado sobre si la firma del portavoz de la bancada de APP, Eduardo Salhuana, en el proyecto de Chiabra, Valdez dijo que este era un respaldo de forma, pero no de fondo. Sin la rúbrica del representante de Madre de Dios la iniciativa no podía ser presentada.

Si bien el autor del proyecto es el legislador Roberto Chiabra, en el documento figuran como coautores los congresistas Magaly Ruiz, Eduardo Salhuana, Idelso García, Cheryl Trigozo y Nelcy Heidinger, todos ellos de la bancada de César Acuña.

Horas después, Valdez dijo - en diálogo con Canal N - que este jueves 4 de diciembre se retirarán las firmas de proyecto de ley, lo que provocará que este sea retirado.

“Ni recuerdo” esa propuesta

Salhuana, en diálogo con este Diario, dijo que la propuesta del exministro de Defensa “no expresa la voluntad de toda la bancada”. “Los proyectos no se discuten internamente. Se verá en su momento si se respalda o no”, añadió.

El vocero apepista contó que desde mediados de diciembre se encuentra en Madre de Dios, su región, y que “ni recuerda” la iniciativa del general EP en retiro.

“La verdad, yo ni recuerdo ese proyecto. En algunos casos, cuando estamos fuera [de Lima], los congresistas le piden al vocero que autorice, quizás haya sucedido eso. Cada congresista tiene 80 o 90 proyectos, es su voluntad”, expresó.

El también exministro de Justicia afirmó, a título personal, que no comparte la propuesta de Chiabra para que sea el Congreso el que destituya a los jueces supremos y fiscales supremos, debido a que esa es una facultad exclusiva de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Si se le quita esa facultad a la JNJ no tendría sentido su existencia. Antes el senado ratificaba a los vocales supremos que eran ocho o nueve, pero los jueces supremos y fiscales supremos son muchos y no correspondería. El Congreso es un foro político, y por su propia naturaleza no le corresponde [esta prerrogativa]”, indicó.

Salhuana dijo que debe consultar con su bancada para definir si retira o no su firma del proyecto.

“Las comisiones no se van a reunir hasta marzo, así que no hay ningún riesgo, no hay que hacer mucho aspaviento, no creo que esta iniciativa prospere. No sé por qué se hace tanto barullo”, acotó.

Fuentes de la bancada de APP indicaron que el proyecto de Chiabra sí fue socializado al interior del grupo parlamentario. Añadieron que incluso un sector de congresistas se negó a poner su firma en el documento.

Una de las que evitó suscribir la propuesta fue la expresidenta del Parlamento Lady Camones.

Las mismas fuentes señalaron que lo usual es que los asesores de la bancada den su visto bueno a cada proyecto antes de presentarlo.

Otras fuentes, cercanas a la dirigencia apepista, refirieron que el 9 de enero se realizará una reunión entre el CEN y los congresistas. “Y es una posibilidad, una opción abierta” que se le pida a Salhuana de manera directa que retire su firma del proyecto de Chiabra y con eso ya no llegue a ser debatido en la Comisión de Constitución.

Este Diario intentó comunicarse con Chiabra, pero no respondió a nuestras llamadas ni tampoco a nuestros mensajes.

El Comercio intentó contactar sin éxito al portavoz de Fuerza Popular, Eduardo Castillo.

¿El Bloque País respalda esta propuesta?

Desde Avanza País, el congresista Alejandro Cavero dijo que su bancada aún no se ha reunido para adoptar una postura colectiva. Pero a título personal refirió que no está de acuerdo con el proyecto del parlamentario de APP, “porque el Congreso tiene la facultad de acusar a jueces supremos y fiscal supremos por infracción a la Constitución”.

“Con esto, la función de control y de supervisión política sobre jueces y fiscales ya existe [...] Si el Congreso lo hiciera eso [destituir] sería una posible violación al equilibrio de poderes. Ya no estaría haciendo control político, si no estaría inmiscuyéndose en otros poderes”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Cavero consideró que el Congreso sí debe realizar reformas que permitan “la despolitización del sistema de justicia”.

“Iría a un proceso de eliminación de la ratificación [de los nombramientos], porque esto ha sido usado como herramienta política. Se requiere de una nueva ley de carrera judicial que permita el ascenso meritocrático y objetivo y lo más importante: ver cómo despolitizamos la justicia”, finalizó.

A su turno, el parlamentario Flavio Cruz (Perú Libre) informó que es muy probable que el lunes su agrupación se vaya a reunir y que ahí tomarían una postura sobre la iniciativa de Chiabra.

Cruz, en diálogo con este Diario, recordó que Perú Libre plantea que los jueces sean elegidos por el voto popular.

“El sistema de administración de justicia ha sido construido bajo los intereses de los grupos de élite, no es un modo justo. Tal vez los mismos jueces se pueden presentar a una elección”, acotó.

En la ceremonia de inicio del nuevo año judicial, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, expresó su preocupación por la moción parlamentaria que pretende crear una Comisión de Alto Nivel Multipartidaria para reformar el Sistema de Administración de Justicia y también por el proyecto de ley de exministro de Defensa.

“Todo proyecto es debatible. Y es propio de una democracia someterla a consideración de la población, pero lo que queremos decir en defensa de nuestra independencia es que ninguna iniciativa puede pasar sino es consultada previamente. No aceptaremos ninguna otra posibilidad”, señaló Arévalo Vela.