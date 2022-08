El vocero de la bancada de Acción Popular, Elvis Vergara, anunció este jueves 18 de agosto que ha presentado un proyecto de ley que propone el adelanto de elecciones generales.

Durante su intervención en el Pleno tras la presentación del jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, el legislador pidió a sus colegas respaldar el documento, a fin de salir de la crisis política y social que vive el país.

“Es un proyecto de ley ‘Nos vamos todos para el adelanto de elecciones generales, para la estabilidad política, social y económica del país’. Hay muchos colegas que han dicho: ‘si para que se vaya el presidente me voy yo, pues me voy’. Les invito a firmar el proyecto a todos y salgamos esta crisis y demos al país estabilidad”, expresó.

Vergara indicó que todos “hemos fallado honestamente” y que si la situación sigue así, las calles “van a sacar a todos”, por lo que se hace imprescindible una “válvula de escape” para que el sistema democrático siga funcionando.

“Creo que hemos fallado todos honestamente, es mi percepción, y si seguimos fallando, esto va a explotar, no vamos a dar para más. Efectivamente, las calles nos van a sacar a todos. Tenemos que tener una válvula de escape, no para nosotros, ni el presidente ni los ministros, sino para el sistema democrático que ha hecho que estemos aquí sentados”, subrayó.

“Tenemos que tener una válvula de escape para que a futuro no se diga que la democracia no ha funcionado y por eso tenemos otro tipo de sistema. Si no mejoramos nuestras labores, no va a venir de nosotros y lamentablemente siendo pesimista, creo que eso va a pasar. No va a venir de nosotros esa válvula de escape, es muy probable que no. Entonces busquemos otra”, agregó.

Declaraciones del congresista Elvis Vergara

Cabe indicar que la segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle (Podemos Perú), solicitó el último miércoles al titular de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), priorizar el debate su proyecto de ley que también propone adelantar las elecciones generales.

Mediante un oficio, la parlamentaria recordó que su proyecto de ley 1897/2021-CR plantea recortar el mandatario presidencial, congresal y de los miembros del Parlamento Andino y convocar a nuevo comicios generales.