El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), dijo que la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) es “inevitable” y que ese no es un problema, como sí lo sería el reincorporar a los mineros que fueron eliminados de este programa.

“El problema no es la ampliación del Reinfo que, dadas las circunstancias es prácticamente inevitable, porque si no se ha dado la ley para la formalización de la minería hay que seguir con esos 30 mil que van a seguir siendo evaluados por el Gobierno”, dijo a Radio Nacional este martes.

Rospigliosi comentó esto horas antes que sesionara la Comisión de Energía y Minas, en la cual está pendiente el dictamen que plantea ampliar la vigencia del Reinfo hasta fines del 2027, cuando actualmente se espera que su vigencia termine en diciembre del 2025.

Según el titular del Parlamento y primer vicepresidente de la Mesa Directiva, los problemas surgen porque los mineros informales en sus manifestaciones y reclamos, piden que se reincorporen a los que fueron eliminados del registro en el gobierno anterior.

“El problema no es la ampliación del Reinfo. El problema es que pretenden reincorporar a 50 mil que fueron anulados por el gobierno de Dina Boluarte. Había 80 mil reinfos, que es un papel que permite pasar a mineros informales y a algunos ilegales para llevar mineral y pasar controles sin que sean detenidos”, aseveró.

Fernando Rospigliosi repitió que no se le debería permitir a estos mineros regresar al programa de formalización porque su eliminación fue positiva, según comentó.