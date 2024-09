El congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia) consideró que los temas de seguridad ciudadana no corresponden al Parlamento, sino al Ejecutivo.

En declaraciones a los periodistas, cuestionó que la ciudadanía le achaque los problemas del país a ese poder del Estado y remarcó que el Ejecutivo es quien tiene las herramientas legales para actuar en dicha materia.

“Todo lo que está mal, el Congreso tiene la culpa. Eso es lo que la población tiene en la cabeza, piensa que somos responsables de todo y no es así. Hay que marcar la línea de lo que nos corresponde y no nos corresponde, temas de seguridad ciudadana no corresponden al Congreso”, expresó.

“Nada afecta las acciones que tiene que tomar el Ejecutivo en este momento. El Ejecutivo tiene todo el poder y todas las herramientas legales para actuar en el tema de seguridad ciudadana. Para mejorar la legislación a futuro podemos trabajar”, agregó.

Consultado sobre la posibilidad de modificar la ley de crimen organizado, Montoya indicó que primero se debe analizar la norma e insistió en que la seguridad ciudadana es responsabilidad del Ejecutivo.

“No (estamos de acuerdo en hacer modificaciones a la ley de crimen organizado) hasta no estudiarlas. No podemos seguir las voces que nos dicen afuera que está mal, tenemos que comprobar que está mal realmente y en función de ese análisis sacar una respuesta. Para mí tendría que revisarlo en esa situación, qué es lo que quieren modificar”, acotó.

“Que yo sepa no hay nada que podría mejorar la situación actual. No confundamos las cosas, eso no tiene nada que ver con la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es responsabilidad del Ejecutivo y tiene todas las herramientas para actuar sobre ella”, enfatizó.