La congresista Magaly Ruíz (Alianza para el Progreso) se refirió a la denuncia en su contra por presunto recorte de sueldos y dijo que se someterá a todas las investigaciones necesarias.

A través de su cuenta en Twitter, la parlamentaria consideró que se trata de “dichos improbados” y que se le atribuye un “hecho inventado” con el fin de “atacar” al Poder Legislativo.

“Ante los dichos improbados contra mi persona atribuyéndome la comisión de un hecho inventado, en claro ataque al legislativo, expreso que me someteré a todas las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos”, expresó en la red social.

La congresista Magaly Ruíz brindó sus descargos en Twitter. (Foto: @MagalyRuizR / Twitter)

Como se recuerda, el comunicador Carlos Marina Puscán, extrabajador del Congreso, denunció que le cobraban S/ 1 500 mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, presidida por la legisladora Magaly Ruíz.

Según reveló a “Punto final”, el asesor principal de la legisladora, Jony Romero, se encargaba del cobro de cupos argumentando que ella estaba “endeudada hasta el cuello” por sus gastos en la campaña electoral pasada.

Sin embargo, Jony Romero negó la denuncia. “No estuve en Comisión de Infancia, no he tenido contacto con ellos. [¿Usted no ha recibido dinero de ninguno de los trabajadores?] No. En absoluto. Imposible”, aseveró, pese a que existe un comprobante de una de las transferencias que se hizo desde la ciudad de Trujillo.

Según diversos chats a los que accedió la Unidad de Investigación de Latina Noticias, la congresista Magaly Ruiz estaba al tanto de la denuncia de Marina, pero ha mantenido en el cargo a su asesor.

Al respecto, la abogada penalista Liliana Calderón, del estudio Benites, Vargas & Ugaz Abogados, este hecho podría calificar en dos supuestos delictivos, uno de concusión y otro de enriquecimiento ilícito.