La Comisión Permanente del Congreso de la República quedó oficialmente instalada este miércoles 19 de agosto para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, en una sesión encabezada por el presidente del Congreso, Miguel Torres.

De acuerdo con el artículo 101 de la Constitución, la Comisión Permanente está conformada por un número igual de senadores y diputados, elegidos por sus respectivas cámaras. Su principal característica es que mantiene sus funciones durante el receso del Senado y de la Cámara de Diputados.

La norma constitucional establece, además, que su número debe guardar una proporción con la representación de los distintos grupos parlamentarios y que no puede superar el 20 % del número total de integrantes del Congreso.

Entre sus atribuciones se encuentra la aprobación de créditos suplementarios, transferencias y habilitaciones presupuestales durante el receso parlamentario, además del ejercicio de las facultades legislativas que le sean delegadas por el Pleno.

Sin embargo, existen materias que no pueden ser delegadas a la Comisión Permanente. Entre ellas se encuentran las reformas constitucionales, la aprobación de tratados internacionales, las leyes orgánicas y las leyes autoritativas para delegar facultades al Poder Ejecutivo.

Tampoco puede asumir competencias para aprobar la Ley de Presupuesto ni la Ley de la Cuenta General de la República.

Otra de sus atribuciones constitucionales es autorizar al presidente de la República a salir del territorio nacional durante el periodo de receso parlamentario.

Conformación

Según el artículo 86 del Reglamento del Congreso, la Comisión Permanente está integrada por igual número de senadores y diputados elegidos por sus respectivas cámaras. La norma establece que no se designan suplentes.

Además, forman parte de este órgano, en condición de miembros natos, los integrantes de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados.

En total, la Comisión Permanente está integrada por 36 congresistas. A los ocho integrantes de las mesas directivas se suman los representantes designados por las distintas agrupaciones parlamentarias.

Por Fuerza Popular participan los senadores Alejandro Aguinaga Recuenco, Víctor Flores Ruiz, Patricia Juárez Gallegos, Martha Moyano Delgado y Carlos Mesía Ramírez; y los diputados Arturo Alegría García, Rosangella Barbarán Reyes, Karina Beteta Rubín y Cecilia Chacón de Vettori.

Por Juntos por el Perú integran la Comisión Permanente los senadores Iber Maraví Olarte, Serafín Andrés Luján y Víctor Cutipa Ccama; además de los diputados Juan Villanueva Calderón, Gabriel Gonzales Delgado y Amalia Palomino Pacheco.

Renovación Popular está representada por las senadoras Lourdes Alcorta Suero y Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo, así como por los diputados Aldo Bravo Quispe y Diego Bazán Calderón.

Por el Partido del Buen Gobierno participan los senadores Flavio Figallo Rivadeneyra y Nora Bonifaz Carmona, junto con los diputados Nery Fernández Nina y Rossana Alayza Maccera.

Finalmente, el Partido Cívico Obras cuenta con el senador Roger Astucuri Laura y los diputados Máximo Peralta Jorpa y Andrea Medina Stein, mientras que Ahora Nación está representada por la senadora Mirtha Vásquez Chuquilín y el diputado José Marcelo Salazar.