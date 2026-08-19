La Comisión Permanente estará presidida por Miguel Torres de Fuerza Popular. (Foto: Congreso del Perú)
La Comisión Permanente estará presidida por Miguel Torres de Fuerza Popular. (Foto: Congreso del Perú)
/ Victor Vasquez
Por Redacción EC

La Comisión Permanente del Congreso de la República quedó oficialmente instalada este miércoles 19 de agosto para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, en una sesión encabezada por el presidente del Congreso, Miguel Torres.

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