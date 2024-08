Una nueva denuncia por presuntos recortes de sueldo en el Congreso se conoció este domingo. Esta vez la protagonista es la legisladora María Agüero (Perú Libre), acusada de obligar a los trabajadores de su despacho parlamentario a entregar el 10% de sus sueldos y bonos.

Así lo reveló este domingo “Punto Final”, que recogió el testimonio de una extrabajadora de Agüero.

“Ella me dijo que el partido tiene gastos, tiene logística, y que por ende nosotros teníamos que dar una cuota del 10%, tipo una especie de diezmo”, señaló la exfuncionaria del Congreso, cuya identidad se mantiene en reserva.

De acuerdo con el testimonio, la congresista también obligó a sus trabajadores a que paguen sus gastos personales. “[...] Cada día nos sorprendía con un concepto nuevo, como el del menú, como para pagar su cuarto. Por eso no es solo el 10%. Realmente nos mochaban más del 10%, porque tenías, por ejemplo, si la llanta de su carro se pinchaba, si su carro estaba sucio, tenías que colaborar para que laven su carro, para que arreglen su llanta”, dijo.

La extrabajadores aseguró que el dinero se entregaba a César de la Cruz, militante de Perú Libre y exasesor de Agüero. “Se le depositaba [...] o como también él nos pedía que sea en efectivo. Todos los meses. Cada fecha de pago, puntual, él ya nos estaba recordando que se tenía que pagar”, señaló.

“Punto Final” reveló diversas transferencias bancarias realizadas por extrabajadores de Agüero a las cuentas de De la Cruz.

Según el citado dominical, la exasesora parlamentaria Lucette Mamani Fernández transfirió a De la Cruz S/ 1.422 en noviembre del 2022 y S/ 1.122 en diciembre de ese mismo año, aunque ella dijo no recordarlo.

En tanto, Richard Medina Villagómez, también exasesor de Agüero, realizó al menos seis transferencias bancarias a De la Cruz. Solo en el 2022 le depositó S/ 891 en junio, S/ 1.300 en julio, S/ 1.000 en agosto, S/ 1.076 en septiembre y S/ 2,100 en diciembre. Por último, le depositó S/ 1.900 en febrero del 2023.

Por último, la trabajadora parlamentaria Nathaly Hernández Rojas también registra transferencias a De la Cruz entre el 2022 y el 2023. Aunque ella dijo a “Punto Final” que fueron préstamos, los montos representan el 10% de su sueldo.

En tanto, De la Cruz dio una versión similar para justificar las transferencias a su favor: “[...] Bueno, en alguna oportunidad habrán hecho algún depósito porque en algún momento yo les he prestado dinero a mis compañeros”, dijo.

Niega recortes

Consultada por la denuncia de su extrabajadora y las transferencias a su exasesor, Agüero señaló que a ella “no llega nada”.

“Pregúntele a mis trabajadores. A mí nadie me transfiere nada. [...] A mí no me llega nada. Nada de eso. Mis cuentas son transparentes. Si los tiene entrevistados, denúncielo”, dijo.

En tanto, horas antes de que “Punto Final” difundiera la denuncia, los trabajadores de Agüero difundieron una carta pública en la que negaron sufrir recortes.

Recientemente, El Comercio reveló que cuatro extrabajadores del congresista Edgar Tello lo han acusado de recortes de sueldo ante la fiscalía. Otros legisladores denunciados por el mismo motivo son Rosío Torres, Magaly Ruiz, María Acuña, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), José Arriola, Heidy Juárez, Jorge Luis Flores Ancachi (Podemos), Katy Ugarte (Bloque Magisterial), Raúl Doroteo e Hilda Portero (Acción Popular). A ellos se suma la suspendida legisladora María Cordero (exFuerza Popular).