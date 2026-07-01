Rafael López Aliaga, solicitó al Congreso de la República que comunique al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su decisión de no asumir el cargo de senador, con el fin de que se deje sin efecto la credencial que le corresponde y se convoque al candidato accesitario.

Mediante un oficio dirigido al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, López Aliaga pidió que se adopten las acciones necesarias para informar oficialmente al máximo órgano electoral sobre su decisión.

En el documento señala como asunto: "Solicito se comunique al Jurado Nacional de Elecciones mi decisión definitiva de no asumir el cargo de Senador de la República, a fin de que se deje sin efecto mi credencial y se convoque al candidato no proclamado respectivo“.

Carta enviada por Rafael López Aliaga al presidente del Congreso Fernando Rospigliosi.

Recordó que el pasado 19 de junio comunicó al presidente del JNE su decisión “irrevocable” de desistir de ser proclamado y recibir la credencial como senador, y que el 22 de junio reiteró dicha posición ante la Oficialía Mayor del Congreso, solicitando que esta fuera puesta en conocimiento del organismo electoral.

En la carta también sostiene que el 30 de junio venció el plazo para que los senadores electos presenten ante la Oficialía Mayor del Congreso sus declaraciones juradas de ingresos, bienes, y rentas exigidos para su incorporación al cargo.

“En mi caso, no he presentado ni presentaré ninguna de dichas declaraciones juradas, porque desde antes del vencimiento de dicho plazo comuniqué oficialmente tanto al Jurado Nacional de Elecciones como al Congreso de la República mi decisión irrevocable de no jurar ni asumir el cargo parlamentario”, señala.

“En consecuencia, carecía de sentido iniciar o continuar un procedimiento de acreditación destinado a culminar con una juramentación que, por decisión expresa y previamente comunicada, no llegará a producirse”, agrega.

Asimismo, señala que el artículo 18 del Reglamento del Congreso regula la irrenunciabilidad del cargo respecto de quien ya juró e inició funciones, pero sostiene que no contempla el caso de un senador electo que comunica anticipadamente que no asumirá el cargo, por lo que considera que existe un vacío normativo.

No obstante, en una resolución emitida por el Jurado Electoral Especial (JEE), este órgano precisa que los documentos presentados por López Aliaga no producen, por sí mismos, efectos sobre su condición jurídica como candidato proclamado.

“Los oficios presentados constituyen únicamente comunicaciones suscritas por el propio candidato, que no acreditan la modificación de la situación jurídica“, señaló el JEE.