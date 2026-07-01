Rafael López Aliaga ratifica su decisión de no asumir como senador. (Foto: GEC)
Rafael López Aliaga ratifica su decisión de no asumir como senador. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Rafael López Aliaga, solicitó al Congreso de la República que comunique al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su decisión de no asumir el cargo de senador, con el fin de que se deje sin efecto la credencial que le corresponde y se convoque al candidato accesitario.

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