Correos confirman aportes a campañas de Ollanta Humala y Keiko Fujimori

Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en el Perú, y Luiz Antonio Mameri, ex líder empresarial de la constructora para América Latina y Angola, intercambiaron, entre abril y mayo del 2011, dos correos electrónicos encriptados en los que dejaron constancia de los aportes entregados en la campaña presidencial de ese año en el Perú.

Estos e-mails, a los que accedió El Comercio, son los primeros documentos que evidencian las contribuciones que la empresa brasileña hizo durante esos comicios.

“Nosotros mandábamos nuestros pedidos de pago a través de un sistema llamado Fox, que era un correo electrónico cifrado bajo un sistema que tenía sede en uno de esos países, que no sé si era exactamente Suiza u otro”, dijo Barata cuando declaró a los fiscales peruanos en febrero de este año.

En la misma diligencia, el ex ejecutivo de Odebrecht señaló: “[El sistema Fox] permitía que mandáramos mensajes sobre asuntos específicos de donaciones y pagos indebidos”.

—Comunicaciones—

El primero de los correos fue enviado a las 5:47 p.m. del 27 de abril del 2011, dos semanas después de la primera vuelta electoral, en la que Ollanta Humala, del Partido Nacionalista, quedó primero y Keiko Fujimori, de Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular), segunda.

Jorge Barata, a través de su correo personal encriptado, U0021@fox.com, solicitó a Luiz Mameri –cuyo e-mail era U0025@fox.com– que Odebrecht entregara, en total, US$4 millones para la campaña en el país. En el mensaje, cuyo asunto o encabezado es “Nueva campaña”, se señala:



Nombre clave: Campaña Nacional 3

UE: Escritorio DS

Valor: US$4’000.000

Evento: Campaña

Del valor de US$3’000.000 no serán gastos de Perú, seremos solo el canal de operación.

Gracias.



El correo guarda relación con lo declarado por Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora brasileña, el pasado 15 de mayo del 2017, cuando afirmó: “En el caso de Ollanta Humala, ese apoyo fue dado incluso con mi autorización porque fueron recursos de Brasil. […] Fueron US$3’000.000 del monto que yo tenía aquí con el PT [Partido de los Trabajadores de Lula da Silva]; es decir, ellos me pidieron que yo le destinara esa cantidad a Ollanta Humala”.

Esta información coincide con la hoja de cálculo conocida como “Planilla Italiano”, encontrada en el correo electrónico de Fernando Migliaccio, ex tesorero de la División de Operaciones Estructuradas o caja de sobornos de Odebrecht. En esa relación figuraban las iniciales OH junto a la cifra 4’800.000 reales (US$3’000.000).

Además, Marcelo Odebrecht dijo a las autoridades peruanas que las siglas OH corresponden a Ollanta Humala.

Sobre el millón de dólares que se habrían destinado a la campaña de Fuerza Popular, Odebrecht expresó: “En la época en que se dio el asunto de la solicitud aquí en Brasil de los US$3’000.000, ella era candidata oponente de Humala en la segunda vuelta. Por eso la preocupación de Barata, porque todos los empresarios estaban apoyando a Keiko y la percepción que todos tenían era que Keiko iba a ganar. […] Entonces, yo le sugerí a Barata que aumentara si tenía algún problema”.

En el segundo e-mail, enviado a las 10:24 p.m. del 10 de mayo del mismo año –tres semanas antes de la segunda vuelta–, Mameri aprueba la solicitud de Barata. El mensaje encriptado tiene como asunto: “Nuevo Programa: Aprobado” y refiere.

Sobre los 3 que no son del 21, asunto acordado con mi jefe. Pida a su jefe que verifique con mi jefe a quién va el costo.

Cualquier duda, conversamos personalmente.

En diálogo con El Comercio, Jorge Kauffmann, abogado de Luiz Mameri y Jorge Barata, expresó que esos correos fueron entregados en Brasil.

“Fue entregado por la Procuraduría Federal de Brasil a la fiscalía peruana y prueban la veracidad de las declaraciones que dieron Mameri y Barata. Esto es el resultado del entendimiento que tenemos con el Ministerio Público peruano a través del fiscal Rafael Vela, luego de firmar el acta de entendimiento para proseguir el proceso de colaboración”, añadió.

Barata ha dicho a la fiscalía peruana que “el señor Mameri, en realidad, lo que hacía era recibir el correo electrónico que yo mandaba y dar su visto bueno; es decir, esa era su función”.

En su testimonio al Ministerio Público, en abril de este año, Mameri reconoció que utilizaba el e-mail encriptado U0025@fox.com para temas relacionados a las campañas electorales. “Utilizaba el correo encriptado dada la sensibilidad del tema”, señaló.

El correo de respuesta que este envió a Barata está copiado a la dirección electrónica: U0046@fox.com, que le pertenecería a Ubiraci Chaves Santos, el enlace entre el entonces CEO de la constructora, Marcelo Odebrecht, y la División de Operaciones Estructuradas.

—Coincidencias—

La información de los correos confirma lo que Barata y Mameri declararon a la fiscalía peruana sobre los aportes en la referida campaña electoral.

En el caso del nacionalismo, sostuvieron que el monto ascendió a US$3 millones en varias entregas; y en el de Fuerza Popular, US$1 millón en dos partes.

El 27 de febrero pasado, en su testimonio al fiscal Germán Juárez, Jorge Barata consignó: “Sí, hemos entregado recursos al señor Ollanta Humala, a la señora Nadine Heredia, más precisamente en la campaña del 2011 para presidente de la República y hemos entregado eso por orden de Marcelo Odebrecht. […] Contribuimos con US$3’000.000”.

Un día después, Barata declaró al fiscal José Domingo Pérez sobre Keiko Fujimori y remarcó: “Odebrecht participó en la campaña de la señora Keiko Fujimori mediante un aporte el 2011. […] La persona que representaba el partido era el señor Jaime Yoshiyama”.

“Conversamos con él, hicimos los aportes. Al inicio, aportamos 500 mil [dólares] […] y después, justamente por haber apoyado al candidato Ollanta Humala, me sentí en la obligación de aumentar e incluso, por sugerencia en una conversación con Marcelo [Odebrecht], [este] me dijo: ‘Si te sientes mal por haber apoyado a Ollanta, aumenta la participación de nuestra contribución a Keiko’. Entonces aumentamos 500 mil más a Keiko Fujimori”, agregó.

En total, según el ex ejecutivo, Odebrecht entregó un millón de dólares a la campaña de Fuerza 2011.

Mameri ha dicho que los superintendentes le enviaban sus requerimientos para pagos irregulares en sus países de trabajo. Ante la pregunta que le formuló el fiscal brasileño Orlando Martello –quien dirigió los interrogatorios de los fiscales peruanos– sobre si una de sus funciones estaba relacionada a los pagos para las campañas de partidos políticos, Mameri respondió: “Sí, las labores que yo realizaba en algunos casos hubo relación con campañas electorales en partidos políticos en el Perú”.

Cuando se le pidió precisiones, Mameri señaló: “Lo que yo conozco, no sé el nombre, pero el partido político del señor Ollanta Humala y del partido político de la señora Keiko Fujimori. No sé indicar si hubo alguna, algún pago a otro partido”.

“Entonces, mi rol, una vez más, era hacer la aprobación para que Ubiraci Santos [responsable del control de los pagos no contabilizados] se comunicara con el Departamento de Operaciones Estructuradas. […] Y este departamento era el encargado de hacer los pagos no contabilizados”, explicó en la misma diligencia.

Barata dijo a los autoridades peruanas que el dinero venía, de alguna forma, del Departamento de Operaciones Estructuradas, pero no precisó “exactamente de dónde y de qué empresas”. “[...] Imagino que eran empresas offshore”, sostuvo.

En un oficio que envió el procurador brasileño, Orlando Martello, a la secretaria de Cooperación Internacional de la Procuraduría Regional de Brasil, Christina Schwansee Romanó, el pasado 29 de agosto, recoge las gestiones realizadas por Kauffmann respecto a la solicitud de entrega de información del correo electrónico encriptado u0025@fox.com.

El encabezado del documento decía “Novo Programa” (Nuevo Programa) y fue enviado el 10 de mayo del 2011 a las 10:24 p.m. El texto dice: “Este e-mail fue entregado espontáneamente al Ministerio Público Federal por el abogado Carlos Kauffmann, que representa al colaborador Luiz Antonio Mameri, ex ejecutivo de Odebrecht e interlocutor del correo electrónico citado”.

—Descargos—

En diálogo con El Comercio, Julio Espinoza, abogado de Ollanta Humala, respondió: “No niego que la información pueda existir, pero si me pide una opinión, como abogado solamente yo le puedo dar una posición responsable en la medida que la información se encuentre como prueba en la fiscalía”.

Acotó que no tiene “conocimiento oficialmente” de los detalles. “Tendríamos que esperar que esa información llegue vía cooperación internacional”, destacó.

En tanto, Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, dijo a este Diario que recuerda que en los interrogatorios se mencionaron esos correos vinculados a la campaña.

“En esos documentos no hay una mención expresa a la señora Keiko Fujimori. De hecho, hubo muchas contradicciones entre las declaraciones de Luiz Antonio Mameri, Fernando Migliaccio y Jorge Barata. Esos correos no están incluidos en la carpeta fiscal”, remarcó.

Finalmente, Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, dijo a El Comercio: “Me llama poderosamente la atención que ahora, de repente, milagrosamente aparezcan montos, aunque no aparezcan beneficiarios. No es posible que si ya Barata había dado medio millón [de dólares] y supuestamente Odebrecht autorizó dar otro medio millón, los dos medios millones estén juntos en un mismo correo al mismo tiempo. Es imposible”.

—Chaves Santos, un hombre clave—

Isaías Ubiraci Chaves Santos era el responsable de confeccionar las planillas de pagos de sobornos de la compañía. Según el testimonio que él mismo brindó a las autoridades brasileñas, llevaba casi tres décadas trabajando en la constructora cuando Marcelo Odebrecht lo llamó en el 2004 y le indicó que se encargara de verificar algunos parámetros para efectuar pagos no contabilizados.

“Creo que Marcelo me confió esa actividad, pues […] he convivido con tres generaciones en la empresa”, indicó Chaves Santos.

Su correo encriptado aparece en copias de mensajes en los que los directivos de Odebrecht coordinan las entregas de dinero. Luiz Antonio Mameri declaró en el interrogatorio ante fiscales peruanos que Chaves Santos era quien hacía efectivos los pagos no contabilizados a partir de la autorización que él daba en dichos correos electrónicos.

“La solicitud era hecha por Jorge Barata o algún director superintendente, el director del país. […] Después de mi autorización, con copia al señor Ubiraci Chaves Santos, […] él llevaba un control de los pagos que eran realizados por ese Departamento de Operaciones Estructuradas. Entonces, mi rol, una vez más, era hacer la aprobación para que Ubiraci Chaves Santos se comunicara con el Departamento de Operaciones Estructuradas”, explicó Mameri.