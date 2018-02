Daniel Salaverry adelanta que la decisión de sumarse al anunciado pedido de vacancia de Nuevo Perú contra Pedro Pablo Kuczynski, por presuntos actos de corrupción, está prácticamente tomada. También señala que Keiko Fujimori respeta la decisión del comité disciplinario de Fuerza Popular que expulsó a Kenji Fujimori de la bancada.

—¿Fuerza Popular apoyará la anunciada moción que busca vacar al presidente Kuczynski por presuntos actos de corrupción?

El presidente Kuczynski está inmerso en evidentes casos de corrupción y nosotros no vamos a avalar a un presidente corrupto.

—¿Y la presunción de inocencia? Porque el caso del presidente aún está siendo investigado por la fiscalía y por la Comisión Lava Jato.

Lo que hacemos en el Congreso es tomar decisiones políticas, por lo tanto haríamos mal en ponernos una venda en los ojos y en permitir que un presidente con serios cuestionamientos continúe al frente del país.

—Es decir, ¿la decisión está tomada?

La tomamos desde que vimos el tema de la vacancia en diciembre. Nada ha cambiado en favor del presidente. En los últimos días han salido documentos que evidenciarían que mientras [Kuczynski] fue ministro, cobraba a través de su empresa Westfield a Odebrecht por consultorías, que cobraba un porcentaje por el dinero que levantaba Odebrecht a través de la emisión de bonos, que cuando fue ministro hizo que el Estado avalara esta emisión de bonos. Seguimos firmes en esa posición. Vamos a aceptar la reunión que nos ha solicitado la vocera de Nuevo Perú [Tania Pariona]. El martes vamos a revisar ese borrador de moción, y a partir de allí tomaremos una decisión definitiva.

—En caso se consigan los votos para vacar al presidente, ¿ustedes se inclinarían por la continuidad del gobierno con Martín Vizcarra o por la convocatoria a nuevas elecciones?

Tenemos que dar muestras al país y al mundo de que estamos ad portas de convertirnos en un país desarrollado, que aspira a ingresar a la OCDE, y para eso tenemos que respetar la Constitución, y esta manda que, en caso de vacancia del presidente, asuma el primer vicepresidente. Tiene que haber una transición constitucional.

—En el caso de que los vicepresidentes decidan declinar y se convoque nuevas elecciones generales, ¿la señora Keiko Fujimori se presentaría a esos comicios?

Estoy seguro de que los vicepresidentes analizarán bien cuál es la decisión que tienen que tomar en bien del país, y espero que estén a la altura de las circunstancias. No quisiera especular respecto a cualquier otra decisión.

—¿Cree que Keiko Fujimori tenga opciones de ganar la presidencia, teniendo en cuenta que también es cuestionada por el Caso Odebrecht?

Faltan tres años y medio para las próximas elecciones, así que estamos muy lejos de eso. Ahora el Perú tiene un gran problema: está siendo, no sé si decir gobernado, [pero] por lo menos tiene las riendas del país un presidente sumamente cuestionado, que no sale a aclarar estos cuestionamientos. Por eso, el 80% de peruanos no confía en él, y esos son los problemas inmediatos que debemos resolver. Ya habrá tiempo para conversar del tema electoral.

—¿Pero usted cree que ella ganaría en elecciones adelantadas?

Yo no voy a especular lo que pueda ocurrir de aquí a cuatro años, porque mi país tiene problemas más serios.

—No me refiero al 2021, sino a elecciones adelantadas.

Yo no vivo en un mundo de cómics, yo vivo en un mundo real...

—¿No se pone en ese escenario?

El mundo real me dice que en el norte los damnificados siguen esperando que se les construyan sus casas, sus puentes; que se refaccionen sus escuelas. El mundo real me dice que hay agricultores que están siendo abandonados por el Gobierno y que tienen que tomar carreteras para que sean atendidas sus demandas. Los ciudadanos no pueden caminar por las calles sin temor a ser asaltados. Esos son los temas que nos deben preocupar.

—¿La expulsión del congresista Kenji Fujimori y otros dos miembros de su bancada fue una decisión de su hermana Keiko?

Hubo un comité disciplinario que, de manera autónoma e independiente, emitió un informe. Los integrantes de la bancada respetamos la decisión de ese comité.

—¿Antes de que este comité se pronuncie hubo un acercamiento, un diálogo entre Keiko y su hermano?

No. Creo que no.

—¿Cuál es la postura de ella sobre la expulsión de su hermano?

De respeto absoluto de la autonomía del comité.

—¿Coincide con Juan Sheput de que la salida del grupo liderado por Kenji dará lugar al nacimiento de la bancada de Alberto Fujimori en el Congreso?

Creo que hay restas que suman. Para nosotros es un tema zanjado. A partir de allí, hemos enfocado nuestras energías en trabajar para poder solucionar los problemas que este gobierno no está solucionando.

—Keiko ha criticado a la defensoría por pronunciarse en contra de que su padre realice actos políticos. ¿Eso quiere decir que el ex presidente puede tener cabida y hacer vida partidaria en Fuerza Popular?

Lo que ha hecho el defensor del Pueblo es un pronunciamiento político respecto a una decisión constitucional del presidente de la República. Yo ratifico las palabras de la presidenta de mi partido. Lo que pueda o no decidir el ingeniero Fujimori más adelante es decisión exclusiva de él.

—¿Las puertas de Fuerza Popular están abiertas para él?

Las puertas de Fuerza Popular están abiertas para cualquier ciudadano que quiera trabajar por el bien del país.

—¿Incluso para Alberto Fujimori?

Para cualquier ciudadano.

—¿Cree que hay razones para que la Corte IDH observe el indulto humanitario al ex mandatario?

Realmente no espero nada de la Corte IDH. Para lo único que ha servido es para que el Estado Peruano indemnice a terroristas.

—Si la corte resuelve que el indulto no se condice con su sentencia de Barrios Altos y La Cantuta, es posible que el Estado tenga que anular el indulto. ¿Kuczynski tendrá que acatar esto?

Lo que el gobierno y el presidente tienen que hacer es defender el fuero nacional, nuestra Constitución, que le da la prerrogativa al presidente de indultar a quien considere necesario.

—¿Cómo toma que quienes hasta hace unos días formaban parte de su bancada hoy [ayer] acompañen al presidente Kuczynski en un acto público en Tumbes?

Bueno, es la decisión que ellos han tomado. Han sido muy claros en decir que van a ser un apéndice de este gobierno, que van a tratar de cogobernar con el señor Kuczynski.

—¿Eso le han dicho?

Han emitido un comunicado, me han alcanzado la carta de renuncia adjuntándome una lista de 15 puntos me parece, y en uno de esos puntos dicen que van a trabajar de la mano con el gobierno. No me sorprende que los ‘ppkenjis’ ahora estén recorriendo el país con el presidente.

—Los ‘ppkenjis’, ¿así los llamarán?

Para identificarlos, para que la gente sepa de quiénes estamos hablando.

—¿Aceptarán sentarse a dialogar con Mercedes Aráoz, que ya adelantó ese interés nuevamente?

Fuerza Popular siempre está dispuesta al diálogo, lo hemos hecho durante este año y medio. Siempre hemos accedido a entregar a los ministros las leyes que nos han requerido. Pero a estas alturas, como está el país, convulsionado por un presidente que prácticamente no toma decisiones, ¿usted cree que sentarnos a tomar un té con la primera ministra va a solucionar los problemas?

—¿Cree que sentarse a dialogar ahora sería una pérdida de tiempo?

El diálogo nunca es pérdida de tiempo, lo que yo digo es que la gente está esperando que su gobierno le resuelva los problemas del día a día.

MÁS EN POLÍTICA...