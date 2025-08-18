Tras la culminación de las séptima y última mesa técnica que promueve la formalización de la minería, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, informó sobre los acuerdos tomados en dichas sesiones. Entre ellas destacó que se aprobó un documento con los aportes de la sociedad civil que servirá como propuesta en la formulación de la nueva Ley MAPE.

Arana señaló que este acuerdo es “muy importante e histórico”, pues participaron en él distintos ministerios, representantes del sistema de justicia, gobiernos regionales, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, empresarios y representantes de gremios mineros.

“Decidimos aprobar el documento consolidado con los aportes de los integrantes de la mesa técnica. Este servirá de base para la Ley MAPE, el mismo que será remitido a la Comisión de Energía y Minas del Congreso por parte de la secretaria técnica de esta mesa, para que sea considerado en el debate de la Ley MAPE” , indicó el premier durante conferencia de prensa.

Señaló que este documento consolida propuestas para el acompañamiento de mineros en proceso de formalización, el mejoramiento de las condiciones laborales de mineros artesanales y de la pequeña minería y, finalmente, busca analizar la propuesta de una ley MAPE que sirva de insumo para el Congreso.

(Foto: Julio Reaño/ Archivo El Comercio)

Aclaró también de que no es un proceso vinculante sino mas bien una propuesta que el Ejecutivo y la sociedad civil hacen llegar al Congreso. Y que el propósito de tener a los actores principales es que la ley llegue consensuada.

“Esperamos el Congreso pueda asumirla rápidamente y, así, darle una respuesta para resolver el problema de la minería artesanal y la pequeña minería”, añadió Eduardo Arana.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Moreno, detalló que este documento tiene 11 puntos de consenso que “son sustanciales para la elaboración de la nueva Ley MAPE”.

“Se proponen artículos concretos que pueden y deberían ser parte de la nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala para ser un mejor país minero con sostenibilidad y competitividad".

MIRA LA CONFERENCIA: