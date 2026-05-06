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Alfonso López Chau fue el candidato a la presidencia por Ahora Nación. (Foto: GEC)
Alfonso López Chau fue el candidato a la presidencia por Ahora Nación. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La organización política Ahora Nación presentó este martes una “Propuesta de Programa de Unidad Nacional” con una serie de de medidas que condicionan su respaldo a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta electoral.

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