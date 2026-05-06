La organización política Ahora Nación presentó este martes una “Propuesta de Programa de Unidad Nacional” con una serie de de medidas que condicionan su respaldo a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta electoral.

En el documento, difundido por el Comité Ejecutivo Nacional del partido cuyo líder es Alfonso López-Chau, se señala que “la aceptación de este programa y el otorgamiento de garantías formales para su cumplimiento serán condiciones definitorias para nuestro apoyo en segunda vuelta”.

Uno de los principales ejes del planteamiento está relacionado con las movilizaciones sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. La agrupación propone justicia efectiva para las víctimas y la derogación de leyes de amnistía o impunidad vinculadas a violaciones de derechos humanos.

Comunicado de Ahora Nación.

Asimismo, plantea el pago de reparaciones civiles por parte de expresidentes y altos funcionarios condenados por corrupción. En el caso del fallecido expresidente Alberto Fujimori, el documento sostiene que corresponde la incautación de bienes heredados por su familia para cubrir dicho pago.

El programa también propone ratificar el Acuerdo de Escazú y aprobar una ley de protección para defensores ambientales y pueblos indígenas.

Leyes procrimen

En materia institucional, Ahora Nación plantea derogar las denominadas “leyes procrimen”, incluida la llamada “ley antiforestal”, así como recuperar la independencia de organismos como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la SUNEDU y los organismos electorales.

También propone consultar vía referéndum temas como la bicameralidad y la reelección parlamentaria.

La agrupación plantea, además, conformar un “gabinete de Unidad Nacional” e incluye propuestas económicas y sociales como una reforma tributaria progresiva para financiar salud, educación y protección social, así como una reforma previsional pública y solidaria destinada a reducir la dependencia de las AFP. Asimismo, se plantea propuestas en materia de seguridad y electoral.