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El congresista Alejandro Aguinaga ha sido denunciado ante la fiscalía por los presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, abuso de autoridad y aceptación ilegal de cargo. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec
El congresista Alejandro Aguinaga ha sido denunciado ante la fiscalía por los presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, abuso de autoridad y aceptación ilegal de cargo. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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Por Redacción EC

El congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) habría presionado a un gerente del Seguro Social de Salud (Essalud) de Lambayeque para evitar el cambio de una trabajadora afiliada a su partido, según un audio dado a conocer por el medio digital “La Pista Clave”.

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