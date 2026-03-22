El congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) habría presionado a un gerente del Seguro Social de Salud (Essalud) de Lambayeque para evitar el cambio de una trabajadora afiliada a su partido, según un audio dado a conocer por el medio digital “La Pista Clave”.

Se trata de Mayder Vera González, terapeuta de profesión, según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), y afiliada a Fuerza Popular que ha conseguido cargos jefaturales en Essalud Lambayeque desde el 2022.

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Según la Nota N° 001230 de la Gerencia de la Red Lambayeque de Essalud, el 20 de octubre se propuso dar fin a los servicios de Vera y ser reemplazada por Eva Janeth Delgado Soto como jefa en la Oficina de Investigación y Docencia de la Red Prestacional Lambayeque.

Dos semanas luego de emitido el documento que buscaba reemplazar a Mayder Vera, fue que llegó la llamada de Aguinaga. Según la fuente, el legislador se comunicó directamente con el gerente de EsSalud que pretendía reemplazar a la funcionaria. El registro pudo ser grabado gracias a que la comunicación se puso en altavoz.

“No la saques” , se le escucha decir a Aguinaga hasta tres veces. El gerente lambayecano trata de darle calma diciéndole: “Mayder es del equipo. No te preocupes, ella es del equipo” . El congresista responde: “No, qué equipo. No me huevees, no la saques, no la saques” .

“Ahorita toditos, toditos están pegados con baba. Así que no hagas cambios ahorita que vas a (…) vas a mover el gallinero. Ahorita van a cambiar las cabezas (…) ¿cómo te voy a defender?” , añadió el parlamentario de Fuerza Popular, quien postula a la reelección.

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Aguinaga remató su discurso diciendo: “No me estás apoyando con una persona que sabes que quiero” . El gerente responde finalmente: “ya, doctor, ya, de ahí conversamos” .

Efectos de la llamada

La Resolución de Gerencia General de Essalud Lambayeque N°456 – GG- ESSALUD-2026 dice textualmente: “Encargar a partir de la fecha a Mayder Vera Gonzales, el cargo de confianza de jefe de Oficina I, nivel Ejecutivo 5 de la Oficina de Investigación y Docencia de la Red Prestacional Lambayeque”.

El segundo párrafo remarca: “En tanto dure el presente encargo, la plaza asignada a la mencionada trabajadora será reservada”. El documento está firmado por el mismo gerente general de Essalud, Martín Colca Ccahuana, a quien le acaban de dar, por encargatura, la Gerencia de la Red Prestacional Sabogal.

Cabe indicar que en varios videos de campaña se observa a Mayder Vera acompañando las caravanas de Aguinaga. Él aseguró que no sabía que la funcionaria estaba afiliada a Fuerza Popular ni que participaba en sus actividades proselitistas. “Que yo sepa, no”, dijo.

Se pronuncian

El caso ha sido denunciado ante la Fiscalía. Se ha denunciado al congresista Alejandro Aguinaga y a su recomendada Mayder Vera, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, abuso de autoridad y aceptación ilegal de cargo.

El legislador admitió a La Pista Clave que la conversación sí se dio y aceptó que pudo haberse sostenido en noviembre pasado. Su defensa es que intervino a favor de Mayder Vera para “reclamar” por una profesional que considera “intachable”.

Por su parte, Vera sostuvo que ella es trabadora por concurso de Essalud desde el 2012, aunque aceptó que sus cargos jefaturales comenzaron el 2022. Admitió, además, que acompaña las actividades electorales de Aguinaga “por agradecimiento”, al ser una “persona generosa”.