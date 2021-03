Conforme a los criterios de Saber más

Los partidos políticos en carrera electoral presentaron sus primeros reportes financieros de campaña ante la ONPE el viernes pasado, cuando se cumplió la fecha límite para realizarlo. Podemos Perú, del candidato presidencial Daniel Urresti, declaró los mayores ingresos (S/2,7 millones) y consignó entre sus principales aportantes a un excongresista de Fuerza Popular y al exrector de una universidad con licenciamiento denegado por la Sunedu.

José Luis Elías Ávalos, exlegislador fujimorista y actual candidato al Congreso con Podemos, aportó S/114.000, de acuerdo con el reporte. En tanto, Florentino Limache Luque, candidato al Parlamento y rector de la Universidad Latinoamericana CIMA (Tacna) hasta el 2020, dio S/147.000.

Otro de los principales aportantes es el congresista José Luis Luna Morales, hijo del fundador de Podemos, José Luis Luna Gálvez, con más de S/150.000. Él postula al Parlamento Andino y su padre, bajo arresto domiciliario, es candidato al Congreso por Lima.

Exceso de aportes

Renovación Popular consignó como único aportante a su candidato presidencial Rafael López Aliaga, con S/557.258, distribuidos en cuatro contribuciones realizadas entre enero y febrero pasado.

El monto supera el máximo de 120 UIT (equivalentes a S/528.000) que una persona puede aportar anualmente a un partido, explicaron José Tello y José Naupari, expertos en derecho electoral.

“Pero el responsable es el partido político, no Rafael López Aliaga. [...] Lo que manda la norma es que, como sanción, pague el monto equivalente al exceso sobre el tope legal. [...] La ONPE puede iniciar un proceso de imposición de multa por infracción electoral contra el partido”, dijo Tello.

Naupari agregó que López Aliaga no podrá realizar ningún otro aporte a su partido durante todo el año, pero la ley le permite contribuir con 50 UIT como máximo (equivalentes a S/220.000) a cualquier candidato al Congreso de su propia agrupación.

Las contribuciones de López Aliaga reportadas por el partido se destinaron al alquiler de espacios publicitarios en la vía pública y pagos por servicios publicitarios. Renovación Popular informó a este Diario que el documento presentado ante las autoridades recoge “información preliminar”, que irá actualizando “según los plazos fijados por la ONPE”.

Los Acuña

Alianza para el Progreso (APP) es uno de los partidos que tiene mayores aportes (S/1,7 millones). De ese total, S/1,2 millones son contribuciones del candidato presidencial César Acuña y sus hijos Richard y Kelly Acuña, realizadas entre el 2020 y el 2021.

Además, todos los congresistas de APP, excepto Humberto Acuña, aparecen como aportantes, con montos que generalmente van entre S/2.000 y S/4.000. Pero de ese grupo resalta el aporte de Luis Valdez Farías (S/104.000), quien también es secretario general del partido.

APP también es la agrupación que reporta más gastos en lo que va de la campaña (S/2,4 millones).

¿Cómo pudo gastar más de lo que recibió como aportes? El partido respondió así: “Tenemos muchos gastos a crédito. Son gastos que se tienen que pagar en este mes, y en el otro informe [financiero] saldrán más ingresos que gastos”.

Victoria Nacional, del candidato presidencial George Forsyth, dio cuenta de un aporte de S/250.000 en efectivo de Juan Forsyth Rivarola, y dos aportes en especie del congresista Rennan Espinoza, que suman S/119.530.

Espinoza es el jefe de campaña de Victoria Nacional y cedió un local para la campaña electoral desde octubre pasado. “Yo he alquilado el local [de campaña] que está en la avenida Arequipa [cuadra 40]. Lo estoy pagando, espero que hasta la segunda vuelta. Se considera un aporte en especie, como manda la norma”, dijo a El Comercio.

El tesorero del partido, Luis de la Cruz, confirmó el aporte de S/250.000 de Juan Forsyth, con quien intentamos comunicarnos, pero su entorno informó que se encontraba de viaje y que no podría atendernos hasta abril. También señaló que no estaba autorizado a precisar si esta persona tiene parentesco con el candidato.

En Acción Popular, los aportes reportados ante la ONPE fueron realizados principalmente por sus precandidatos a la presidencia, vicepresidencias y Congreso.

Avanza País, de Hernando de Soto, enumeró solo 16 aportantes, con los que recaudó S/1,3 millones.

En su última entrevista con El Comercio, De Soto dijo que prefería no estar enterado de quiénes financian su campaña. “Literalmente, no sé. Le juro que no sé”, dijo.

Fuerza Popular

Al cierre de este informe, la ONPE publicó el reporte presentado por Fuerza Popular, que da cuenta de ingresos por S/48.298 y gastos por S/87.068.

El reporte fue presentado por la tesorera del partido y excongresista Karina Beteta.

Los reportes mencionados en esta nota son los que la ONPE había publicado hasta ayer en la tarde en su portal web. Aún estaban pendientes los informes de siete agrupaciones.

