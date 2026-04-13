Jorge Nieto utilizó sus redes sociales para difundir un mensaje en el que le pide a los electores “cerrarle el paso a la coalcición del mal”, ya que a su parecer todavía no está nada dicho en el resultado final de las Elecciones Generales 2026.

El candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, indicó que no solo faltan las votaciones en las mesas del sur de Lima -en donde más de 63 mil electores se quedaron sin sufragar- sino también en dos localidades de Estados Unidos.

“El proceso electoral no ha terminado, se están contabilizando las actas de todo el país y nuestros personeros están vigilantes de que se cuenten todos lo votos y que se cuenten bien. Aún hay mucho par por rebanar, y las distancias cada segundo, cada minuto se hacen más cortas”, dijo en un breve video.

“Pero adicionalmente, hay dos procesos electorales convocados debido a las fallas que tuvo la ONPE en la distribución del material: uno en distritos del sur de la ciudad de Lima y otro en las ciudades de Paterson y Orlando en Estados Unidos. Más de 120 mil, 130 mil votos en juego”, agregó.

Nieto pidió, además, que no se permita “cinco años más de cinismo, y legislación en favor de los criminales”, ni tampoco que las familias vuelvan a pasar temor por el sicariato y extorsiones.

“Les llamo a la reflexión para cerrarle el paso a esa coalición del mal , mafiosa y corrupta”, culminó.