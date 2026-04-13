Resumen

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El candidato por partido "Buen Gobierno", Jorge nieto, recibió el flash electoral en su local en el centro de Lima. (Fotos: Paloma del Solar /@photo.gec)
El candidato por partido "Buen Gobierno", Jorge nieto, recibió el flash electoral en su local en el centro de Lima. (Fotos: Paloma del Solar /@photo.gec)
Por Redacción EC

Jorge Nieto utilizó sus redes sociales para difundir un mensaje en el que le pide a los electores “cerrarle el paso a la coalcición del mal”, ya que a su parecer todavía no está nada dicho en el resultado final de las Elecciones Generales 2026.

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