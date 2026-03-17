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Jorge Nieto: “Necesitamos digitalizar el Estado peruano al 100% eso permitirá tener un estado más eficiente”. (Foto: GEC)
Jorge Nieto: “Necesitamos digitalizar el Estado peruano al 100% eso permitirá tener un estado más eficiente”. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El candidato presidencial Jorge Nieto indicó este martes, durante su participación en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia, que una de sus principales propuestas es la transformación del Estado a través de la digitalización total de sus procesos.

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