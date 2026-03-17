El candidato presidencial Jorge Nieto indicó este martes, durante su participación en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia, que una de sus principales propuestas es la transformación del Estado a través de la digitalización total de sus procesos.

Durante su exposición, Nieto manifestó que esta medida permitiría mejorar la eficiencia estatal y reducir espacios para la corrupción.

“Necesitamos para que todo se haga posible transformar la calidad del Estado, necesitamos digitalizar el Estado peruano al 100% eso permitirá tener un estado más eficiente con conocimiento pleno de los procesos, con la capacidad de procesar millones de datos en apenas segundos“, detalló.

“Tenemos en el Perú los técnicos que asesoran a otros países que desarrollan inteligencia artificial y digitalización de los estados a plenitud (…) y además con eso no solamente generaríamos las condiciones para un mejor comportamiento del estado sino para cancelar ese sueño que muchos tienen: cancelar definitivamente la corrupción que tanto daño nos hace”.

En materia de salud, propuso la creación de un sistema único que articule la atención a nivel nacional. Así, indicó que “necesitamos construir un sistema prestacional de salud, único”, para que cualquier ciudadano pueda atenderse con su DNI en cualquier establecimiento, junto con la implementación de “historia clínica computarizada” y un “tarifario único”. En esa línea, remarcó que “no hay razón por la cual la misma atención médica que ocurren en Tumbes en Tacna, cueste diferente”.

Sobre educación, cuestionó el bajo uso de la red de fibra óptica y las brechas de conectividad en el país. Señaló que “necesitamos usar las nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías no reemplazan al maestro, pero pueden ser útiles” y advirtió que “ya gastamos en ella 2400 millones de dólares y hoy día usamos apenas el 7% de esa red”. Asimismo, indicó que en zonas alejadas “la oferta de internet es una vergüenza, es una mentira, es un engaño”, por lo que “cada vez que decimos clases virtuales, estamos condenando a niños y niñas en muchas partes del país a ninguna clase”.

Respecto a la seguridad ciudadana, planteó la creación de un equipo especializado y una reforma en la Policía Nacional. Indicó que “necesitamos formar una comisión de élite para enfrentar el delito” y consideró necesario “reorganizar la policía nacional”, incluso con apoyo externo, al señalar que se podrían “traer misiones extranjeras que nos permitan ayudarlos a reorganizar la policía nacional, a capacitar la policía nacional”.

Asimismo, sostuvo que el presidente debe asumir un rol activo en esta lucha y afirmó que “todos los días a las siete de la mañana en palacio de gobierno, el jefe de la policía, el ministro del interior, los jefes que sean necesarios y los ministros que sean necesarios (…) tienen que estar rindiendo cuentas en palacio de gobierno”.

El “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026” es organizado por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con el apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia.