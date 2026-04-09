Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Keiko Fujimori pidió a los electores indecisos, no votar "con el hígado" e informarse bien de su plan de gobierno. (Foto: Captura/Canal N)
Keiko Fujimori pidió a los electores indecisos, no votar "con el hígado" e informarse bien de su plan de gobierno. (Foto: Captura/Canal N)
Por Redacción EC

La lideresa de Fuerza Popular y candidata a la presidencia de la República, Keiko Fujimori, sostuvo en el programa Siempre a las 8 con Milagros Leiva, que los políticos que antes la señalaban e insultaban son los que ahora se encuentran en prisión.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: