La lideresa de Fuerza Popular y candidata a la presidencia de la República, Keiko Fujimori, sostuvo en el programa Siempre a las 8 con Milagros Leiva, que los políticos que antes la señalaban e insultaban son los que ahora se encuentran en prisión.

Por ello tras años de insultos, la población se ha dado cuenta que los insultos que le lanzaban eran para tratar de tapar sus incapacidades.

“Me vienen insultando desde hace 25 años, han tratado de ponerme como excusa, pero quienes han gobernado son las personas que hoy están en prisión, son ellos quienes tenían la responsabilidad de transformar los presupuestos del Estado en beneficio de la población, haciendo la salvedad del segundo gobierno del presidente (Alan) García”, dijo

“La gente ha abierto los ojos, de ver que me usan como excusa para tratar de tapar sus incapacidades y hoy que vemos que la población nos está respaldando, lo agradezco infinitamente", dijo.

De otro lado, pidió a los electores que se informen bien sobre el plan de gobierno de Fuerza Popular para que puedan enterarse que son la mejor opción en el próximo Gobierno.

“Yo les pido a los que no han tomado una decisión de que no voten con el hígado, que voten con la cabeza y el corazón, informándose sobre los planes e ideas y cual es el país que queremos en el futuro”, señaló.

En otro momento, Keikok Fujimori indicó que ella no está de acuerdo con la propuesta de la pena de muerte, aunque sí de optar por el retiro del Pacto de San José, ya que existen medidas que se necesitan adoptar contra la delincuencia, que así lo exigen.

Una de ellas por ejemplo es la propuesta de jueces sin rostro que puedan combatir sin temor la delincuencia y el terrorismo.