La candidata a diputada por Renovación Popular y a la primera vicepresidencia de la República, Norma Yarrow lanzó críticas contra Keiko Fujimori durante una entrevista en el programa Siempre a las 8, con Milagros Leiva.

Según Yarrow, el principal interés de Fujimori no sería alcanzar la presidencia, sino mantener y ampliar su influencia en el Congreso. “Su cuota de poder en el Congreso es más importante que tener una presidencia”, afirmó, al señalar que desde el Legislativo se pueden manejar decisiones clave del Ejecutivo.

En esa línea, sostuvo que dicha estrategia estaría orientada a influir en la aprobación de leyes y en la conducción del gobierno. Asimismo, aseguró que Fujimori mantiene un esquema de aportes provenientes de su entorno político. “A Keiko no le interesa el país, le interesa la cuota de poder para poder manejarlo”, enfatizó.

La parlamentaria también cuestionó la intención de la lideresa de Fuerza Popular de continuar participando en procesos electorales, al recordar que no descartó una nueva candidatura presidencial en el futuro.

Yarrow también se refirió a aspectos de la campaña de Renovación Popular, advirtiendo que algunos electores podrían confundirse al momento de querer votar por Rafael López Aliaga. Explicó que muchos ciudadanos lo identifican por su apodo “Porky”, lo que podría generar dificultades al ubicar el símbolo del partido en la cédula.

“El problema es que mucha gente busca al ‘chanchito’ en lugar de la ‘R’. Tenemos que entender que la ‘R’ es de Rafael, de Renovación”, indicó.