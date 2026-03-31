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Para Yarrow la cuota de poder en el Congreso para Keiko Fujimori es más importante que tener una Presidencia. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)
Para Yarrow la cuota de poder en el Congreso para Keiko Fujimori es más importante que tener una Presidencia. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)
/ JOEL ALONZO
Por Redacción EC

La candidata a diputada por Renovación Popular y a la primera vicepresidencia de la República, Norma Yarrow lanzó críticas contra Keiko Fujimori durante una entrevista en el programa Siempre a las 8, con Milagros Leiva.

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