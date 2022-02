El diario británico Financial Times emitió un editorial en el que pidió a los congresistas de la República que den a los votantes una nueva oportunidad de “elegir un líder capaz”, en reemplazo del actual mandatario Pedro Castillo.

“Ha llegado el momento de que los legisladores pongan el interés nacional en primer lugar y brinden a los votantes una nueva oportunidad de elegir un líder capaz de abordar los problemas apremiantes de su país”, expresó el periódico.

“Perú no puede permitirse cuatro años y medio más de caos gubernamental”, añadió, en referencia al periodo que le queda de gobierno al presidente Castillo.

Financial Times cuestionó la elección del actual ministro de Salud, Hernán Condori, debido a que habría brindado servicios ginecológicos no autorizados, promovido a curanderos y no estar mínimamente calificado para ocupar ese cargo.

El cuarto gabinete del gobierno de Pedro Castillo incorporó a seis nuevos ministros, entre los que están militantes de Perú Libre, un congresista, una activista, un científico y un exjuez.





“Si tu país ha sufrido la más mortífera epidemia por el coronavirus, esperarías un particular cuidado en la elección del ministro de Salud. No es el caso de Perú”, criticó.

El medio también se mostró en contra de los constantes cambios en el Gabinete Ministerial. A ello se suma la reciente elección de Aníbal Torres como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) -tras la salida del cuestionado Héctor Valer- a quien considera como una “figura conflictiva” y que “probablemente no sobreviva mucho tiempo”.

“Aunque la política radical de Castillo ha polarizado al país, el tema no es principalmente ideológico, sino de competencia”, indicó.

Por último, Financial Times sostuvo que la actual de crisis de gobernabilidad que amenaza a la democracia peruana es producto de “la desintegración de los partidos tradicionales, el desprestigio de la clase política en medio de recurrentes escándalos de corrupción y el constante forcejeo de presidentes con legisladores hostiles”.

