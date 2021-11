Conforme a los criterios de Saber más

El pleno del Congreso otorgó ayer la confianza al Gabinete presidido por Mirtha Vásquez. Después de dos jornadas de debate, el segundo Consejo de Ministros designado por el presidente Pedro Castillo obtuvo 68 votos a favor y 56 en contra. Solo hubo una abstención.

El ajustado resultado reflejó también las divisiones en el interior de la bancada oficialista: Perú Libre tuvo un voto partido, a diferencia de lo ocurrido con el primer Gabinete, cuyo titular fue el parlamentario oficialista Guido Bellido.

Mientras los legisladores que conforman la llamada facción magisterial de Perú Libre respaldaron con sus votos al Gabinete Vásquez, el ala afín al fundador del partido, Vladimir Cerrón, se opuso. El vocero titular de la bancada oficialista, Waldemar Cerrón, ya había adelantado esa postura cuando Vásquez y sus ministros juraron el cargo.

En el partido de gobierno votaron a favor de la confianza congresistas como Óscar Zea, Luis Kamiche, Pasión Dávila, Edgar Tello y la ministra de Trabajo, Betssy Chávez. El bloque de Perú Libre que se opuso al Gabinete estuvo formado por Guido Bellido, Waldemar Cerrón y Bernardo Quito.

A este último grupo se sumó Guillermo Bermejo, quien –en contraste con lo manifestado días atrás– cambió su posición al momento de la votación. “Yo le daría el voto de confianza, claro que sí”, había dicho Bermejo a RPP el pasado 7 de octubre.

El legislador ha sido cuestionado en los últimos días debido a su participación en una celebración organizada por el exministro del Interior Luis Barranzuela en su domicilio. Debido al escándalo, tuvo que presentar su renuncia a esa cartera.

Si bien la primera ministra y su Gabinete consiguieron el voto de confianza del Congreso, la cifra alcanzada fue menor que la obtenida por Bellido el pasado 27 de agosto. En comparación con las votaciones en los casos de anteriores titulares de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en los últimos 21 años, Vásquez es quien más votos en contra sumó [ver infografía].

Perú Libre no fue la única bancada que evidenció divisiones al momento de votar. En Renovación Popular, el congresista Javier Padilla adelantó en su exposición que daría su voto a favor del Gabinete Vásquez. “Mi posición es diferente a miembros de mi bancada. Creo que no debe haber más enfrentamientos entre el Gobierno y el Congreso. [...] Hay más ministros probos y no podemos ser mezquinos”, aseveró.

Solo las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular y Juntos por el Perú votaron en bloque. La primera en contra del Gabinete y las otras dos a favor de este.

Posiciones

Durante el debate, representantes de Perú Libre exhortaron a sus colegas a otorgar la confianza para garantizar la gobernabilidad del país. Germán Tacuri, del bloque oficialista que respaldó a Vásquez, dijo que si bien en la bancada había discrepancias, estas eran parte de la democracia. “El país está mirando quién quiere la gobernabilidad y quién no. Basta de ponernos zancadillas. El pueblo tiene esperanza en los ministros”, expresó Tacuri.

En tanto, su colega Katy Ugarte expresó –en referencia a Perú Libre– que se debían “deponer intereses de grupo para trabajar en una agenda común”. Además, resaltó las “cualidades democráticas” de la presidenta del Consejo de Ministros. A esta discurso se unió Óscar Zea, quien afirmó que “es hora de dejar trabajar y no poner trabas”.

Desde el lado opositor del oficialismo, las expresiones apuntaron a cuestionar el rol de Mirtha Vásquez y ministros como Pedro Francke, titular de Economía.

El congresista Segundo Montalvo consideró que la primera ministra no tenía la “ideología del pueblo” y, por tanto, el cargo debía recaer en alguien de Perú Libre, mientras que Margot Palacios llamó a Francke “fondomonetarista”.