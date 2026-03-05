El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, viajará a Chile para representar al Estado peruano en la ceremonia de transmisión de mando presidencial, que se realizará el 10 y 11 de marzo en las ciudades de Santiago y Valparaíso.

De acuerdo con la Resolución Suprema N.º 071-2026-PCM, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el canciller participará en los actos oficiales donde asumirá funciones el presidente electo chileno José Antonio Kast.

La invitación fue cursada por el actual mandatario de Chile, Gabriel Boric.

Canciller viaja a Chile para asunción de mando.

El documento señala que el viaje busca mantener y fortalecer la relación bilateral entre Perú y Chile, la cual abarca una agenda amplia que incluye cooperación política, económica, comercial, social y de integración fronteriza.

El viaja de De Zela se realizará del 10 al 12 de marzo, considerando el itinerario del desplazamiento. Durante su ausencia, el despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores quedará encargado a la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles.