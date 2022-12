La presidenta de la República, Dina Boluarte, dijo que muchas protestas que se están llevando a cabo en el país responden a reclamos por promesas hechas en los Consejos de Ministros Descentralizados durante el gobierno de Pedro Castillo.

“Estos consejos descentralizados eran casi como para que cada ministro se luciera que va a hacer esto y aquello sin un norte, un horizonte y sin tener la plata en el bolsillo y esos ofrecimientos incumplidos hoy en la calle están en los reclamos y con justa razón”, indicó en una entrevista a Exitosa.

Para Dina Boluarte, estos eventos que se llevaron a cabo en diferentes regiones del país durante la gestión de Castillo se hacían para “lucir” a los ministros a pesar de que no había ni un plan ni presupuesto.

“Los consejos descentralizados al inicio, se podía creer que era para poder recibir de la mano los problemas de cada pueblo”, precisó.

“Yo recuerdo en cada consejo descentralizado, venían los alcaldes y gobernadores con su lista de peticiones y cada ministro que salía y decía ‘Sí, voy a hacer esto y aquello’. Yo lo miraba al ministro de Economía, me miraba y me decía ‘No’. Incluso el expresidente Pedro Castillo me decía ‘¿Y con qué plata?’”, agregó Boluarte.

La presidenta lamentó que a la población es haya ofrecido “el oro y el morro” y que no se haya cumplido.

Asimismo, lamentó que el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, haya recurrido constantemente a un discurso “divisionista” entre limeños y peruanos al interior del país.

“El mensaje discriminatorio, divisionario no debe haber porque los peruanos somos todos”, señaló, aunque dijo que al inicio del gobierno de Pedro Castillo hubo un sesgo por parte de quienes no reconocieron su victoria y no lo dejaron gobernar.