La presidenta de la República, Dina Boluarte, destacó la importancia de que el Poder Judicial conserve su autonomía e independencia, luego que el presidente de ese poder del Estado, Javier Arévalo, cuestionara iniciativas desde el Congreso para reformar su sector y poder destituir a jueces supremos.

“Conservar la autonomía del Poder Judicial es indispensable para asegurar una justicia imparcial, sin influencias externas y en salvaguarda de los derechos fundamentales de todas las peruanas y peruanos”, comentó en su discurso por la apertura del año judicial 2024.

Previamente, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, había rechazado dos aspectos que se pondrán a debate en el Parlamento: la creación de una comisión para evaluar la reforma del sistema de justicia promovida por Fuerza Popular, y el proyecto de ley de Alianza Para el Progreso (APP) para que los legisladores puedan destituir a jueces y fiscales supremos.

Dina Boluarte en inauguración de año del Poder Judicial

Boluarte mencionó previamente que su gobierno ratifica el respeto absoluto a la separación e independencia de poderes al calificarlas como pilares fundamentales de la democracia.

Posteriormente, siguió resaltando la necesidad de que el Poder Judicial actúe en defensa de la legalidad y saludó a los funcionarios y magistrados del sector, para garantizar que el Gobierno está trabajando para que puedan responder las expectativas de la ciudadanía.

“Es crucial resaltar la firme labor del Poder Judicial en la defensa de la legalidad. la administración de justicia es la piedra angular sobre la cual se sustenta la paz social, la convivencia democrática y el respeto a las normas que tenemos como sociedad”, expresó la mandataria.

Javier Arévalo, durante su participación antes del discurso de Boluarte, señaló que había preocupación por las acciones que estaba tomando el Parlamento.

“El hecho que el sistema de justicia en general, en este año que ha transcurrido, haya tenido algunos problemas por no decirlo de otra manera, no puede llevar a que se pretenda modificar las estructuras de las instituciones porque muchas veces los errores, los problemas son propios de las personas, no de las instituciones”, manifestó.

En esa línea, exigió que el Poder Judicial sea incluido en el debate sobre estas modificaciones que se están promoviendo desde el Legislativo. “No aceptaremos ninguna otra posibilidad”, sentenció.