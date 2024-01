El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, expresó su preocupación por el intento del Congreso de, por un lado, crear una comisión para la reforma del sistema de administración de justicia, y por otro, someter a debate un proyecto de ley para que los parlamentarios puedan destituir a jueces supremos.

Durante su discurso por el inicio del año judicial 2024, el juez supremo hizo hincapié en estos temas al hablar sobre la independencia en este poder del Estado.

“Nos preocupa dos temas. Una moción parlamentaria multipartidaria que pretende crear una comisión de alto nivel para reformar el sistema de administración de justicia y un proyecto de ley de reforma constitucional sobre la forma de separación de los señores jueces supremos”, indicó.

Javier Arévalo Vela ofrece discurso en inicio de año 2024

Arévalo aseguró que si bien todo proyecto de ley es debatible en una democracia, ninguna iniciativa debería ser aprobada sin consulta previa del Poder Judicial en esta materia.

“El hecho que el sistema de justicia en general, en este año que ha transcurrido, haya tenido algunos problemas por no decirlo de otra manera, no puede llevar a que se pretenda modificar las estructuras de las instituciones porque muchas veces los errores, los problemas son propios de las personas, no de las instituciones”, manifestó.

Con esto, Javier Arévalo hizo alusión a la moción impulsada por Fuerza Popular con Martha Moyano a la cabeza como presidenta de la Comisión de Constitución para crear una comisión que evalúe dentro del Poder Legislativo la reforma del sistema judicial.

También a la iniciativa firmada por integrantes de la bancada Alianza Para el Progreso (APP) como Roberto Chiabra para que sea el Parlamento y no la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la que destituya a jueces y fiscales supremos.

“Creemos que ningún proyecto de reforma debe pasar sino previo debate y, sobre todo, previa consideración por parte del Poder Judicial. No aceptaremos ninguna otra posibilidad”, insistió en su discurso.