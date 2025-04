La presidenta de la república, Dina Boluarte, aseguró que su Gobierno no actúa con “mezquindades políticas” y no va a paralizar lo que se hizo bien en gestiones anteriores.

Durante la ceremonia de transferencia del Consejo Ejecutivo y Directivo 2025–2028 de la Asociación de Exportadores (Adex), la mandataria dijo no creer en el “ego inútil” que prioriza al político por sobre la ciudadanía.

“Aquí quiero ser clara: nuestro Gobierno no actúa con mezquindades políticas, no vamos a paralizar lo que se hizo bien solo porque vino de otro gobierno. No creemos en aquel ego inútil que pone al político por encima del pueblo”, expresó.

En ese sentido, Boluarte Zegarra enfatizó que su gestión tiene la “voluntad política” de continuar con aquello que es bueno para la población, especialmente los tratados de libre comercio (TLC).

“Esta presidenta sí tiene la voluntad política de continuar todo aquello que es bueno y beneficioso para las familias peruanas. Por eso mantenemos viva una política exterior abierta, moderna y enfocada en generar más oportunidades para nuestros exportadores”, subrayó.

“Hoy estamos negociando nuevos TLC con Indonesia, India y El Salvador, y avanzamos con miras a futuras negociaciones con Marruecos, Emiratos Árabes Unidos y Filipinas”, añadió.

El último lunes Dina Boluarte aseguró que existen “sectores mezquinos” que eligen “alimentar el miedo, buscan caos y réditos políticos” ante el incremento de la criminalidad en nuestro país y consideró que eso es “traición a la patria”.

Durante una sesión del Cuarto de Guerra en Palacio de Gobierno, la jefa de Estado reiteró que su gestión viene trabajando “incansablemente” para devolver la tranquilidad a las calles.

“Mientras el Gobierno trabaja incansablemente en devolver la tranquilidad a las calles, hay sectores mezquinos que prefieren cerrar los ojos, que eligen alimentar el miedo antes que sumar fuerzas. No buscan soluciones, buscan caos. No buscan justicia, buscan réditos políticos, mezquinamente utilizan la situación delicada en el tema de la criminalidad del país para subirse a su pedestal político. Eso es mezquino, eso es traición a la patria”, manifestó.