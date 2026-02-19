EE.UU. ratifica apoyo a Perú tras designación de José María Balcázar como presidente

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El gobierno de Estados Unidos expresó su apoyo al Perú tras la elección de José María Balcázar como presidente por parte del Congreso, de acuerdo a una publicación de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental (Bureau of Western Hemisphere Affairs).
