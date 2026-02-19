Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

EE.UU. seguirá trabajando de forma conjunta con el Perú. Foto: EFE/ STR
EE.UU. seguirá trabajando de forma conjunta con el Perú. Foto: EFE/ STR
/ STR
Por Redacción EC

El gobierno de Estados Unidos expresó su apoyo al Perú tras la elección de José María Balcázar como presidente por parte del Congreso, de acuerdo a una publicación de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental (Bureau of Western Hemisphere Affairs).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

José María Balcázar es el nuevo presidente del Perú: Cinco gráficos para entender la inestabilidad política
ECData

José María Balcázar es el nuevo presidente del Perú: Cinco gráficos para entender la inestabilidad política

EE.UU. ratifica apoyo a Perú tras designación de José María Balcázar como presidente
Gobierno

EE.UU. ratifica apoyo a Perú tras designación de José María Balcázar como presidente

Pedro Castillo: su abogado anuncia que pedirá indulto al presidente Balcázar
Gobierno

Pedro Castillo: su abogado anuncia que pedirá indulto al presidente Balcázar

Sheinbaum tras elección de Balcázar: “Vamos a esperar a ver si es factible restablecer relaciones (con Perú)”
Gobierno

Sheinbaum tras elección de Balcázar: “Vamos a esperar a ver si es factible restablecer relaciones (con Perú)”