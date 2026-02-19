EE.UU. ratifica apoyo a Perú tras designación de José María Balcázar como presidente

El gobierno de Estados Unidos expresó su apoyo al Perú tras la elección de José María Balcázar como presidente por parte del Congreso, de acuerdo a una publicación de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental (Bureau of Western Hemisphere Affairs).

En el post, que fue publicado en la cuenta X de la institución, se destaca que Estados Unidos seguirá trabajando de forma constructiva con el gobierno peruano en “prioridades compartidas”.

“El Congreso peruano ha designado a José María Balcázar como Presidente Interino del Perú hasta la toma de posesión del nuevo Presidente en julio. Durante este período, Estados Unidos seguirá trabajando de forma constructiva con el gobierno peruano en nuestras prioridades compartidas”, señala la publicación.

The Peruvian Congress has selected Jose Maria Balcazar to serve as Interim President of Peru until a new President is inaugurated in July. During this period, the United States will continue working constructively with the Peruvian government on our shared priorities. We… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) February 19, 2026

También, hizo énfasis en la alianza que ambos países tienen en 200 años de historia.

“Reafirmamos nuestra sólida alianza de 200 años y nuestro apoyo a la estabilidad y la seguridad del Perú mientras el país se prepara para sus elecciones presidenciales en abril”, agrega.

Balcázar fue elegido por el Congreso como presidente interino hasta la toma de posesión del nuevo presidente en julio. Su designación se produce en un momento de inestabilidad política en el país.