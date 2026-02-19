Sheinbaum tras elección de Balcázar: “Vamos a esperar a ver si es factible restablecer relaciones (con Perú)”

Tras la asunción a la presidencia del Perú de José María Balcázar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que su gestión esperará hasta luego de la toma de posesión de mando de Balcázar, para evaluar si es posible restablecer relaciones diplomáticas entre ambos países.

Sheinbaum anotó que Balcázar pertenece al mismo partido que Pedro Castillo, con quien México tenía cercanía política.

“Pues vamos a esperar. El presidente que se eligió ayer (Balcázar) es del mismo partido de Pedro Castillo (Perú Libre). Entonces vamos a esperar a ver, una vez que tome posesión, si es factible restablecer las relaciones”, dijo en conferencia.

Las relaciones entre México y Perú se vieron deterioradas luego de la destitución y detención de Castillo en diciembre de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de un golpe de Estado la destitución de castillo y se negó a reconocer a Dina Boluarte como presidenta. El Perú, por su parte, acusó de injerencia política las declaraciones de AMLO.

Todo empeoró cuando México decidió conceder asilo diplomático a la ex primera ministra Betssy Chávez, investigada por el presunto golpe de Castillo.

Ahora, Claudia Sheinbaum, señaló que corresponde al Perú dar el primer paso para volver a unir vínculos.

“No pues, tiene que ser de ellos (tener la iniciativa), porque ellos fueron los que rompieron relaciones con México”, acotó.