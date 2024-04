El discurso de Adrianzén- de acuerdo a fuentes cercanas a la PCM- se centrará en dos urgencias: medidas para contrarrestar la ola de criminalidad en el país y acciones para concretar la reactivación económica. Precisamente, el primer ministro, en las reuniones que tuvo con las bancadas del Parlamento, a excepción de Perú Libre y Cambio Democrático-JP, adelantó algunos detalles.

A título personal, el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, dijo que sí se le debe dar el voto de investidura al Consejo de Ministros, con el objetivo de “garantizar la gobernabilidad”. “Estamos en una situación de crisis”, subrayó.

En declaraciones a la prensa en el Congreso, Montoya remarcó que la política del Ministerio del Interior “no cambió” a raíz de la salida de su titular, en referencia a Víctor Torres, sino que esta depende de la Policía Nacional.

También consideró que la presencia de afiliados de APP, Avanza País, Somos Perú y del Partido Morado en el Gabinete evidencia “que están haciendo una alianza de algún tipo” con el gobierno. “Es una negociación política, les ha dado una cuota de poder. Por ejemplo, Salud es la cuota de poder de Alianza para el Progreso”, cuestionó.

Desde Fuerza Popular, el congresista Fernando Rospigliosi dijo que “no es una buena política la del cuoteo” y remarcó que, si la presidente Boluarte quiere “sobrevivir y llegar al final de su mandato constitucional”, es decir a julio del 2026, “debe poner a gente que pueda mejorar la situación de los sectores”.

“Si sigue cuoteando no va a tener a la mejor gente, va a tener el respaldo de algunos grupos en el Congreso”, expresó.

A su turno, el parlamentario fujimorista Alejandro Aguinaga cuestionó la presencia de Morgan Quero al frente del Ministerio de Educación.

“Qué expertis puede tener en Educación, si [Boluarte] quiere que los sectores prosperen, que ponga a gente especialista”, sostuvo.

Marcan distancia de Galdo

Por su parte, el congresista José Williams Zapata (Avanza País) indicó, a título personal, que él no cree que haya ningún problema en otorgarle el voto de confianza a Adrianzén. No obstante, refirió que el miércoles su agrupación tomará una decisión colegiada.

“Es importante la tarea que tiene que hacer el ministro del Interior [Walter Ortiz Acosta], el deseo es que le vaya muy bien, que tenga ideas para revertir lo que le hace daño a la población”, complementó.

En diálogo con El Comercio, el parlamentario Alejandro Cavero (Avanza País) sostuvo que “no hay ninguna razón” para que su bancada le niegue el voto de confianza a Adrianzén. No obstante, remarcó que la postura en conjunto será tomada el miércoles a primera hora.

“En lo personal, los cambios en el Gabinete son buenos, que hayan retirado al ministro del Interior ha sido importante, nuestra bancada lo pidió públicamente. Hay que ver cómo se desempeña el nuevo ministro, es un general, no es muy conocido, pero queremos verlo en el campo, ver si está a la altura. El cambio en Educación me sorprendió, pero no ha sido malo”, dijo.

Cavero dijo que el primer ministro debe exponer cómo van a resolver los problemas en seguridad, economía e infraestructura.

“Estoy seguro que los colegas van a traer el tema de los Rolex, y va a tener que responder también”, añadió.

El parlamentario también descartó que Avanza País haya sugerido el nombre de Elizabeth Galdo Marín, afiliada al partido del tren desde setiembre de 2020, para que asuma el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

(Foto: Presidencia) / Luis Iparraguirre

“Ella tuvo la intención de postular al Congreso en el 2021 y por eso está inscrita, pero no lo hizo. Y desde ese momento no ha tenido mayor contacto con la bancada y con los dirigentes del partido, su militancia es simplemente anecdótica. Y no, en absoluto, no ha habido una sugerencia [al primer ministro]”, acotó.

El congresista Álex Paredes, del Bloque Magisterial, indicó que los actos de los ministros que tienen militancia política “van a demostrar si están haciendo vida partidaria o [brindando] un servicio al Estado”: “Espero que ellos entiendan el momento en el que nos encontramos”, manifestó.

La izquierda no respaldará

La bancada de Perú Libre mantiene su postura de no brindar el voto de confianza, según refirió el congresista Flavio Cruz, quien minimizó los cambios hechos en el Gabinete Ministerial,

En diálogo con El Comercio, Cruz dijo que espera que el primer ministro aproveche su presentación ante el pleno para no solo exponer las políticas del gobierno, sino también para aclarar el Caso Rolex.

La portavoz de la bancada perulibrista, Margot Palacios, cuestionó que algunos partidos con representación en el Congreso tengan a representantes en el Ejecutivo.

“Obviamente, esto nos demuestra que hay una alianza y una protección, es falso que busquen la estabilidad, buscan su ministerio”, expresó.

Por su parte, la vocera de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, afirmó que “el problema de confianza” del Gabinete Adrianzén no se resuelven con un par de cambios de ministros.

“El problema de este Gabinete es que representa a un gobierno que no tiene legitimidad para seguir gobernando, que depende totalmente de los partidos de derecha con presencia en el Parlamento. En este escenario, ningún ministro tiene margen para cambiar la agenda. No importan las demandas de la población”, subrayó a este Diario.

Bazán refirió que no espera que el primer ministro transparente cómo Boluarte adquirió los relojes Rolex, por lo que es investigada por la Fiscalía de la Nación.

“No esperamos peras del olmo. El señor Adrianzén se mantendrá en lo que ya dijo. Está ahí para blindar a la presidenta. Pero su presentación ante el Congreso sí es una oportunidad, no para que él sea transparente sino para que la población pueda ver cuáles son las bancadas que sostienen al gobierno, qué grupos parlamentarios van a otorgar la confianza a pesar de qué hay graves indicios de corrupción alrededor de Boluarte”, finalizó.

“El gobierno se allanó a las bancadas”

El analista político, Enrique Castillo, indicó que los cambios realizados por Boluarte en el Consejo de ministros “sí son suficientes” desde el punto de vista de la negociación política para que Adrianzén obtenga el voto de confianza. Agregó que, en la práctica y la realidad, “el gobierno se allanó a las bancadas y ha cumplido con sus exigencias” para tener el respaldo de la derecha.

“Desde el punto de vista de la gobernabilidad es diferente, con qué tiempo estos nuevos ministros podrían elaborar un plan razonable en sus sectores para que sea presentado este miércoles en el hemiciclo. No podemos esperar un trabajo serio con seis ministros que se han cambiado en sectores clave, como Interior y Educación”, manifestó a El Comercio.

Castillo, además, opinó que si “tuviéramos un Congreso que hiciera un trabajo serio de control político”, el Gabinete Adrianzén no debería obtener la confianza. ¿La razón? El primer ministro adelantó que el país no conocerá la verdad sobre los relojes de lujo de la presidenta Boluarte hasta que ella se presente ante el Ministerio Público.

“¿Qué cosa podría decir el jefe del Gabinete sobre este tema [el Caso Rolex]? Lo que está en cuestionamiento no solo son las joyas de la presidenta, sino la posibilidad de que ella tenga un desbalance y un presunto enriquecimiento ilícito, no se le debería dar la confianza. Pero en los hechos, el gobierno ha cedido a todo lo que querían las bancadas, no hay ninguna duda de que no le den la investidura”, remarcó.

Castillo opinó que se ha dado un “canje” entre el Congreso y el Ejecutivo, en el sentido, de pasar por agua tibia el Caso Rolex y dar la confianza a cambio del control de ciertos ministerios.

Para finalizar, el también periodista dijo que Adrianzén debe priorizar, en su discurso ante el Parlamento, cuáles serán las medidas concretas para reactivar la economía, porque “si no hay mayor y mejor gasto” por parte de los gobiernos regionales y locales, es poco lo que se puede hacer.

“Con o sin cambios tenía” la investidura

El analista político Jeffrey Radzinsky dijo que “con cambios o sin ellos”, el Gabinete Adrianzén tiene asegurado el voto de confianza, porque en el acuerdo de no agresión entre el Congreso y Palacio de Gobierno aún se mantiene.

En diálogo con este Diario, Radzinsky indicó que no cree que el primer ministro vaya abordar el Caso Rolex en el Parlamento.

“Ojalá, por lo menos, logre establecer algunas prioridades en el debate público, que se aterricen en planteamientos concretos, ojalá no sea un mero trámite”, refirió.

El director de GFP indicó que Adrianzén tiene que explicar en su discurso ante el hemiciclo no solo los lineamientos generales de la política de gobierno, sino los pasos que se van a tomar para atraer la inversión y luchar en contra de la corrupción. “¿Quiénes van a llevar a cabo esto? ¿Cómo? ¿Cuándo? Son preguntas que debe responder”, expresó.

Radzinsky dijo que es poco lo que el nuevo ministro del Interior puede aportar al mensaje de Adrianzén en solo un día y medio en el cargo.

“Dudo que en este poco tiempo pueda presentar un plan, imagino que va a caer en generalidades y en asuntos ya planteados por su antecesor [Víctor Torres]. El discurso del primer ministro ya debe estar escrito a estas alturas, la mayor expectativa es por el lado económico, y un aspecto importante es la minería formal y cómo van a enfrentar a la minería criminal”, finalizó.

Más información

El 10 de enero de 2023, el Congreso brindó el voto de confianza al Gabinete Ministerial liderado por Alberto Otárola con 73 votos a favor, 43 en contra y seis abstenciones.

Esto un día después de una violenta jornada en Juliaca (Puno), donde se registraron 18 muertos, entre ellos un agente de la Policía Nacional.