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El F-16 de la estadounidense Lockheed-Martin.
El F-16 de la estadounidense Lockheed-Martin.
Por Redacción EC

La empresa estadounidense Lockheed Martin confirmó este jueves la adquisición por parte del Perú de los 12 aviones de combate F-16, luego de que el Gobierno realizara un primer pago de 462 millones de dólares por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas, según informó la Agence France Presse.

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