La empresa estadounidense Lockheed Martin confirmó este jueves la adquisición por parte del Perú de los 12 aviones de combate F-16, luego de que el Gobierno realizara un primer pago de 462 millones de dólares por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas, según informó la Agence France Presse.

“Nos enorgullece que el F-16 más avanzado que hemos producido contribuya a proteger la soberanía nacional de Perú”, declaró el vicepresidente de la compañía, Mike Shoemaker, citado en un comunicado.

La empresa resaltó que “acoge con satisfacción el anuncio del gobierno de Perú de adquirir 12 nuevos aviones F-16 Block 70”, para modernizar su flota aérea.

La operación financiera se concretó este miércoles 23 de abril, pese a la negativa del presidente José María Balcázar, quien había pedido postergar la compra hasta la asunción del próximo gobierno en julio.

La postura del mandatario desató una crisis política que derivó en la renuncia del canciller Hugo de Zela y del ministro de Defensa Carlos Díaz.

Ayer, el embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, expresó su respaldo al acuerdo y se mostró complacido con la noticia.

El Ministerio de Economía confirmó la transferencia del primer pago, realizada tras la firma del contrato el lunes entre representantes de la empresa y la Fuerza Aérea del Perú.

En tanto, la embajada estadounidense precisó que la firma técnica se llevó a cabo el 20 de abril de 2026, con conocimiento de las más altas autoridades del país.