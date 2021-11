El ministro de Energía y Minas, Eduardo González, pidió a la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, una “mejor comunicación” para evitar cualquier “malentendido”.

Fue en respuesta a un oficio enviado por la primera ministra, quien señaló que la ausencia de González Toro en la comisión creada para evaluar la renegociación del gas de Camisea ha impedido que se realicen sesiones en tres oportunidades.

En el documento remitido este jueves 11 de noviembre al despacho del titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la primera ministra recuerda que González Toro es parte de la comisión multisectorial temporal creada el 2 de octubre y que tiene como objetivo velar por ampliar las reservas de gas natural y masificar su distribución.

“La participación de usted es vital para el buen desarrollo de las tareas de la Comisión. No obstante, he tomado conocimiento [...] de que las últimas tres convocatorias para sesionar (para los días 5, 9 y 11 de noviembre) han tenido que ser reprogramadas debido a que vuestro sector, actor central en este asunto, no confirmó su participación”, señaló Vásquez en el oficio.

Sin embargo, González Toro respondió indicando que el 5 de noviembre encabezó la comisión de alto nivel en Aquia, región Áncash, con la finalidad de resolver el problema social con la minera Antamina.

El titular del Minem también precisó que el 9 de noviembre atendió el conflicto social de Saramurillo o Estación 5 de Petroperú, a fin de iniciar la solución del mismo.

Respecto a la reunión de hoy en la PCM con la comisión creada para la renegociación del gas de Camisea, detalló que confirmó su asistencia a la cita, pero la propia Mirtha Vásquez suspendió la misma.

“Lamentamos mucho este malentendido, solicitando en lo sucesivo podamos tener una mejor comunicación”, manifestó González Toro en respuesta al oficio enviado por Vásquez Chuquilín.

Respuesta del titular del Minem a la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez. (Foto: Minem)

Respuesta del titular del Minem a la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez. (Foto: Minem)

Como se recuerda, en el documento, la jefa del Gabinete Ministerial destacó la importancia de que se evalúen las condiciones de los contratos del gas de Camisea para beneficio de la población.

“Le solicito priorice tema en su agenda a fin de que pueda asistir a las siguientes convocatorias, toda vez que es del mayor interés del Ejecutivo y del pueblo peruano contar con los resultados de la comisión”, añadió la primera ministra.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO