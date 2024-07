El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, se pronunció sobre la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto a la ley aprobada por el Congreso sobre delitos de lesa humanidad y dijo que el Ejecutivo dialogará con el Legislativo y el Poder Judicial para tomar “una decisión como Estado”.

En declaraciones a los periodistas, indicó que el dictamen será evaluado cuando llegue al Ejecutivo, luego de ser aprobado en segunda votación por la Comisión Permanente del Parlamento el último jueves.

“Se ha aprobado por segunda votación, esto todavía no llega al Ejecutivo. Nosotros respetamos las decisiones que toma el Congreso. Cuando llegue al Ejecutivo se evaluará la observación o no observación, como toda norma que tiene este procedimiento”, expresó.

“Los Consejos de Ministros son los miércoles, esto ha sido aprobado en segunda votación en estas últimas horas y vamos a tener un dialogo con el Congreso y el Poder Judicial. Creo que es importante para tomar una decisión como Estado”, agregó.

Demartini consideró importante tener una opinión en conjunto como país, no solamente desde el Ejecutivo, sino con el Congreso de la República –que ha propuesto y aprobado la norma- y también el Poder Judicial.

“Son importantes siempre los organismos supranacionales, pero siempre tenemos que tener una posición de país que vaya en relación a nuestros intereses y a lo que nosotros queremos fortalecer en políticas públicas internas”, subrayó.

Sobre una supuesta impunidad contra militares acusados de delitos de lesa humanidad, el titular de Midis enfatizó que las normas aprobadas “tienen un sentido” y solo buscan “generar una mejor sociedad” y “construir una mejor nación”.

“No creo que deba entenderse como impunidad. Todas las normas a las cuales todos los ciudadanos estamos obligados a obedecer tienen un sentido, sobre todo el de generar una mejor sociedad, construir una mejor nación. No creo que la idea sea impunidad, creo que los legisladores habrán evaluado por qué están proponiendo esta norma”, sentenció.

Declaraciones del ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini. (Video: Canal N)

Como se recuerda, la Corte IDH requirió al Estado peruano que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR, que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados antes del 2002.