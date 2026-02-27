Resumen

“El Perú a toda máquina”, fue la frase que se utilizó como eslogan gubernamental durante el gobierno de José Jerí.
Por Redacción EC

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dejó sin efecto la resolución que establecía como política obligatoria de comunicación el uso del logo y la frase “¡El Perú a toda máquina!” en toda la publicidad institucional del Poder Ejecutivo.

