La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dejó sin efecto la resolución que establecía como política obligatoria de comunicación el uso del logo y la frase “¡El Perú a toda máquina!” en toda la publicidad institucional del Poder Ejecutivo.

Mediante la Resolución Ministerial N.° 056-2026-PCM, publicada este 27 de febrero y firmada por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, se derogó la R.M. N.° 366-2025-PCM, que había dispuesto el uso obligatorio de ese eslogan en campañas informativas y comunicaciones sobre servicios estatales.

La frase “¡El Perú a toda máquina!” fue adoptada como parte de la política de comunicación social en la gestión del ahora exmandatario censurado José Jerí y debía ser utilizada por todas las entidades en su publicidad oficial.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 056-2026-PCM

La se sustentaba en las funciones de la Secretaría de Comunicación Social, órgano responsable de coordinar e implementar la política comunicacional del Gobierno.

Sin embargo, un informe actual de dicha secretaría recomendó dejar sin efecto la disposición debido a que en los próximos días se instalará un nuevo gobierno que definirá su propia política de gestión y sus líneas prioritarias de comunicación.