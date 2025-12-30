El gobierno del presidente José Jerí estableció el uso del logo y la frase “¡El Perú a toda máquina!” como una política de comunicación social de cumplimiento obligatorio para todas sus entidades del Poder Ejecutivo.

Esto, según la disposición fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 366-2025-PCM, publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

#AHORA Gobierno establece "como política de comunicación social, de obligatorio cumplimiento para las entidades del Ejecutivo, el uso del logo y frase: “¡EL PERÚ A TODA MÁQUINA!”, en toda publicidad institucional informativa. Norma es firmada por primer ministro Ernesto Álvarez. pic.twitter.com/YJRHzfmkzl — Política El Comercio (@Politica_ECpe) December 30, 2025

La norma dispone que esta identidad visual debe ser utilizada en toda la publicidad institucional informativa de las dependencias estatales. Asimismo, su aplicación se extiende a las comunicaciones por las cuales se informe a la población sobre los servicios que brinda el Estado.

Resolución que establece como lema del Gobierno "¡El Perú a toda máquina!"

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es la encargada de determinar el desarrollo visual del logo, y la resolución lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.

El sustento de la norma señala que el lema resume el movimiento frente a la delincuencia como característica de la gestión gubernamental. La medida busca implementar productos de comunicación que respondan a las necesidades de la sociedad y a los objetivos de la administración actual.

El ministro de la Producción, César Quispe, defendió esta decisión en declaraciones a Canal N, asegurando que el uso del lema “¡El Perú a toda máquina!" no implicará un costo adicional al Gobierno porque ya no se usa papel membretado sino que todo se hace de manera digital y por redes sociales.

“No hay ningún presupuesto adicional que se vaya a destinar. Es parte de la identidad y la motivación. Creo que somo un gobierno que estamos a toda máquina, como dice el eslogan y es lo que queríamos reflejar (...) Es una frase que vamos a usar, motivacional, porque queremos dejar un gobierno diferente, más ordenado y en especial reconciliado”, comentó.