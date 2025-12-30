El gobierno del presidente José Jerí estableció el uso del logo y la frase “¡El Perú a toda máquina!” como una política de comunicación social de cumplimiento obligatorio para todas sus entidades del Poder Ejecutivo.
Esto, según la disposición fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 366-2025-PCM, publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.
La norma dispone que esta identidad visual debe ser utilizada en toda la publicidad institucional informativa de las dependencias estatales. Asimismo, su aplicación se extiende a las comunicaciones por las cuales se informe a la población sobre los servicios que brinda el Estado.
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es la encargada de determinar el desarrollo visual del logo, y la resolución lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.
El sustento de la norma señala que el lema resume el movimiento frente a la delincuencia como característica de la gestión gubernamental. La medida busca implementar productos de comunicación que respondan a las necesidades de la sociedad y a los objetivos de la administración actual.
El ministro de la Producción, César Quispe, defendió esta decisión en declaraciones a Canal N, asegurando que el uso del lema “¡El Perú a toda máquina!" no implicará un costo adicional al Gobierno porque ya no se usa papel membretado sino que todo se hace de manera digital y por redes sociales.
“No hay ningún presupuesto adicional que se vaya a destinar. Es parte de la identidad y la motivación. Creo que somo un gobierno que estamos a toda máquina, como dice el eslogan y es lo que queríamos reflejar (...) Es una frase que vamos a usar, motivacional, porque queremos dejar un gobierno diferente, más ordenado y en especial reconciliado”, comentó.
